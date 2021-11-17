Ярмоленко може перебратися в турецьку Суперлігу.

Нападник збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

За інформацією авторитетного ресурсу Fanatik, послуги українця запропоновані турецькому "Трабзонспору".

"Бордово-блакитні" втратили свого вінгера Жервіньо, який вибув на довгий термін через травму хрестоподібних зв'язок коліна, і тепер шукають посилення на цю позицію.

Головний тренер турецького клубу Абдулла Авчі спочатку хотів бачити у своїй команді на цій позиції Крістіана Тельо з "Бетіса" або форварда "Істанбула" Едіна Вішчу.

Читайте такожКлуб лідера збірної України потрапив під санкції з боку УЄФАВідзначається, що агенти запропонували "Трабзонспору" Андрія Ярмоленка, який потребує ігрової практики і може посилити позицію вінгера в турецькому клубі. До того ж, контракт українця з "Вест Хемом" закінчується вже влітку 2022 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українського нападника в 4 мільйони євро.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Український форвард в 2018 році став гравцем "Вест Хем Юнайтед", перейшовши з дортмундської "Боруссії" за 22 млн фунтів стерлінгів, плюс 3 млн фунтів можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

У нинішньому сезоні 32-річний українець виходив у 7 матчах АПЛ, результативними діями не відзначився.

Всього за період кар'єри в Лондоні Ярмоленко зіграв за "Вест Хем" 66 матчів, в яких забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.

Автор: Володимир Медяник