"Арсенал" відвантажив п'ять голів у ворота суперника.

У неділю, 26 грудня, в рамках 19-го туру англійської Прем'єр-Ліги лондонський "Арсенал" відправився в гості до "Норвіча". Гра завершилася розгромною перемогою "канонірів".

Авторами голів стали Букайо Сака, Кіран Тірні, Александр Ляказетт і Еміль Сміт-Роу при цьому англієць відзначився у ворота господарів дублем, тоді як французький форвард успішно реалізував пенальті в кінцівці зустрічі.

"Норвіч" - "Арсенал" - 0:5

Голи: Сака, 6, 67, Тірні, 44, Ляказетт, 84, Сміт-Роу, 90+1

"Норвіч": Ганн, Ааронс, Гібсон, Кабак, Вільямс, Плахета (Цоліс, 75), Маклін, Дауелл (Ле-Мелу, 66), Гілмор, Сарджент (Іда, 72), Пуккі.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Холдінг, Габріель, Тірні, Джака, Парті (Ель-Ненні, 75), Едегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартінеллі (Сміт-Роу, 82).

Попередження: Плахета - Джака, Парті

Огляд матчу:

Додамо, що в цій грі "Арсенал" повторив свій власний рекорд, повідомляє ОРTA.

Втретє "канонірам" вдалося в Прем'єр-лізі обіграти суперника на виїзді з різницею в 5 м'ячів.

Раніше від "Арсеналу" так само постраждали "Міддлсбро" (1:6, квітень 1999 року) і "Евертон" (1:6, серпень 2009 року).

"Норвіч" - "Арсенал": підсумки матчу