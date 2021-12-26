У неділю, 26 грудня, в рамках 19-го туру англійської Прем'єр-Ліги лондонський "Арсенал" відправився в гості до "Норвіча". Гра завершилася розгромною перемогою "канонірів".
Авторами голів стали Букайо Сака, Кіран Тірні, Александр Ляказетт і Еміль Сміт-Роу при цьому англієць відзначився у ворота господарів дублем, тоді як французький форвард успішно реалізував пенальті в кінцівці зустрічі.
"Норвіч" - "Арсенал" - 0:5
Голи: Сака, 6, 67, Тірні, 44, Ляказетт, 84, Сміт-Роу, 90+1
"Норвіч": Ганн, Ааронс, Гібсон, Кабак, Вільямс, Плахета (Цоліс, 75), Маклін, Дауелл (Ле-Мелу, 66), Гілмор, Сарджент (Іда, 72), Пуккі.
"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Холдінг, Габріель, Тірні, Джака, Парті (Ель-Ненні, 75), Едегор, Сака (Пепе, 78), Ляказетт, Мартінеллі (Сміт-Роу, 82).
Попередження: Плахета - Джака, Парті
Огляд матчу:
Додамо, що в цій грі "Арсенал" повторив свій власний рекорд, повідомляє ОРTA.
Втретє "канонірам" вдалося в Прем'єр-лізі обіграти суперника на виїзді з різницею в 5 м'ячів.
Раніше від "Арсеналу" так само постраждали "Міддлсбро" (1:6, квітень 1999 року) і "Евертон" (1:6, серпень 2009 року).
"Норвіч" - "Арсенал": підсумки матчу
- Після 19-ти турів "Арсенал" з 35 набраними очками йде на 4-й позиції в турнірній таблиці АПЛ. Відрив від "Тоттенхема" становить 6 балів, але у "шпор" на три гри менше зіграно.
- "Норвіч" йде на останньому місці в турнірній таблиці з 10 очками в активі.
- У наступному турі АПЛ "Арсенал" прийме на своєму стадіоні "Вулверхемптон", а "Норвіч" на виїзді зіграє проти "Крістал Пелас". Обидва поєдинки заплановані на 28 грудня.