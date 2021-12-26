У неділю, 26 грудня, в рамках 19-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" грав проти "Лестера". Матч проходив на стадіоні "Етіхад" і закінчився розгромною перемогою "городян".
У складі "городян" голи забивали Кевін Де Брюйне, Ріяд Марез (пенальті), Ілкай Гюндоган, Емерік Ляпорт і Рахім Стерлінг, який оформив дубль. За гостей відзначилися Джеймс Меддісон, Адемола Лукман і Келечі Іхеаначо.
"Манчестер Сіті" - "Лестер" - 6:3
Голи: Де Брюйне, 5, Марез (пен), 14, Гюндоган, 21, Стерлінг (пен), 25, 87, Ляпорт, 69 - Медіссон, 55, Лукман, 59, Іхеаначо, 65.
"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Діас, Лапорт, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 71), Сілва, Стерлінг, Марез.
"Лестер": Шмайхель, Олбрайтон, Вестергор, Амарті, Томас, Дьюсбері-Хол, Тілеманс (Чаудурі, 71), Медіссон, Айозе Перес (Кастань, 45), Іхеаначо, Лукман.
Попередження: Фернандіньо - Медіссон, Вестергор.
Читайте такожСкандальна поведінка: український форвард Яремчук ледь не заробив червону картку в Кубку Португалії (відео)Паралельно з цим матчем були зіграні ще три поєдинки: "Вест Хем" на своєму полі програв "Саутгемптону" (2:3), "Арсенал" на виїзді впевнено переміг "Норвіч" (5:0), а "Тоттенхем" в рідних стінах розібрався з "Крістал Пелас" (3:0).
"Манчестер Сіті" - "Лестер": підсумки матчу
- Після 19-го туру в активі "Ман Сіті" 47 набраних очок і вони займають перше місце в турнірній таблиці. "Городяни" випереджають "Ліверпуль" на 6 очок, але "червоним" ще належить зіграти свій матч 19-го туру проти "Лідса".
- "Лестер" з 22 балами в активі займає 9-у позицію в турнірній таблиці АПЛ. Варто відзначити, що у "лис" ще дві гри є в запасі.
- У наступному турі "Сіті" зіграє на виїзді проти "Брентфорда" 29 грудня, а "Лестер" 28 грудня прийме на своєму полі "Ліверпуль".