Зінченко відіграв весь матч, результативними діями не відзначився.

У неділю, 26 грудня, в рамках 19-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" грав проти "Лестера". Матч проходив на стадіоні "Етіхад" і закінчився розгромною перемогою "городян".

У складі "городян" голи забивали Кевін Де Брюйне, Ріяд Марез (пенальті), Ілкай Гюндоган, Емерік Ляпорт і Рахім Стерлінг, який оформив дубль. За гостей відзначилися Джеймс Меддісон, Адемола Лукман і Келечі Іхеаначо.

"Манчестер Сіті" - "Лестер" - 6:3

Голи: Де Брюйне, 5, Марез (пен), 14, Гюндоган, 21, Стерлінг (пен), 25, 87, Ляпорт, 69 - Медіссон, 55, Лукман, 59, Іхеаначо, 65.

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Діас, Лапорт, Зінченко, Фернандіньо, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 71), Сілва, Стерлінг, Марез.

"Лестер": Шмайхель, Олбрайтон, Вестергор, Амарті, Томас, Дьюсбері-Хол, Тілеманс (Чаудурі, 71), Медіссон, Айозе Перес (Кастань, 45), Іхеаначо, Лукман.

Попередження: Фернандіньо - Медіссон, Вестергор.

Читайте такожСкандальна поведінка: український форвард Яремчук ледь не заробив червону картку в Кубку Португалії (відео)Паралельно з цим матчем були зіграні ще три поєдинки: "Вест Хем" на своєму полі програв "Саутгемптону" (2:3), "Арсенал" на виїзді впевнено переміг "Норвіч" (5:0), а "Тоттенхем" в рідних стінах розібрався з "Крістал Пелас" (3:0).

"Манчестер Сіті" - "Лестер": підсумки матчу