Півзахисник національної збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може перейти в "Ювентус".
Як повідомляє журналіст Лука Момблано, "Аталанта" хоче викупити у "Ювентуса" центрального захисника Меріха Демірала, який провів нинішній сезон в Бергамо на правах оренди.
Вартість викупу Демірала становить 25 мільйонів євро. Зібрати таку суму "Аталанті" буде непросто, тому клуб хоче запропонувати "Старій синьйорі" в обмін замість грошей Руслана Малиновського.
Зараз клуби обговорюють такий варіант.
Примітно, що за три роки в Італії лідер збірної України забив "Ювентусу" вже чотири голи.
У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 10 голів і 7 асистів в 41 матчі у всіх турнірах.
Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку кращих асистентів Серії А.
- На даний момент на рахунку Малиновського 128 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 29 голів і віддав 26 асистів.
- Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.