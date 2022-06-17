"Аталанта" готова віддати Руслана Малиновського "Ювентусу".

Півзахисник національної збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може перейти в "Ювентус".

Як повідомляє журналіст Лука Момблано, "Аталанта" хоче викупити у "Ювентуса" центрального захисника Меріха Демірала, який провів нинішній сезон в Бергамо на правах оренди.

Вартість викупу Демірала становить 25 мільйонів євро. Зібрати таку суму "Аталанті" буде непросто, тому клуб хоче запропонувати "Старій синьйорі" в обмін замість грошей Руслана Малиновського.

Зараз клуби обговорюють такий варіант.

Примітно, що за три роки в Італії лідер збірної України забив "Ювентусу" вже чотири голи.

У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 10 голів і 7 асистів в 41 матчі у всіх турнірах.

Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"