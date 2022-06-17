Руслан Малиновський / фото REUTERS

Півзахисник національної збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський може перейти в "Ювентус".

Як повідомляє журналіст Лука Момблано, "Аталанта" хоче викупити у "Ювентуса" центрального захисника Меріха Демірала, який провів нинішній сезон в Бергамо на правах оренди.

Вартість викупу Демірала становить 25 мільйонів євро. Зібрати таку суму "Аталанті" буде непросто, тому клуб хоче запропонувати "Старій синьйорі" в обмін замість грошей Руслана Малиновського.

Зараз клуби обговорюють такий варіант.

Примітно, що за три роки в Італії лідер збірної України забив "Ювентусу" вже чотири голи.

У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 10 голів і 7 асистів в 41 матчі у всіх турнірах. 

Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"

  • Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
  • У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
  • За підсумками минулого сезону українець виграв гонку кращих асистентів Серії А.
  • На даний момент на рахунку Малиновського 128 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 29 голів і віддав 26 асистів.
  • Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.