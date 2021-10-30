Румунський тренер заявив, що "злий" на команду після матчу з "Маріуполем".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував своїх підопічних після матчу УПЛ проти "Маріуполя", в якому кияни здобули перемогу з рахунком 3:2.

Свій коментар він дав в ефірі телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і в матчі на Кубок повели себе як аматори, а не професіонали. Замість того, щоб забивати, контролювати хід гри - розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшло те, що вийшло. Нервова кінцівка", - сказав Луческу.

Румунський тренер підкреслив, що команда не реалізувала ряд моментів через егоїзм гравців:

"Могли закінчити і 5:1, і 6:1. Але моментами, які були, а їх було багато, розпорядилися неправильно. Було багато егоїзму з боку моїх гравців на полі. Це те, що мені не сподобалося в цих двох іграх. Ми розберемося з цим, обговоримо".

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Також Луческу заявив, що залишився "незадоволений" гравцями, які виходили на заміну:

"Замість того, щоб додати щось в грі - вони навпаки так само розслаблено вийшли. У нас не вийшла гра".

При цьому румунський фахівець віддав належне "Маріуполю":

"У них хороший тренер. Футболісти технічні та швидкі, у них є майбутнє. Єдине - відсутній досвід. Нам було складно".

Нагадаємо, після матчу Кубка України проти "Маріуполя", в якому "Динамо" перемогло рахунком 2:1, Луческу також розкритикував своїх підопічних.

"Динамо": останні результати

Після перемоги над "Маріуполем" в УПЛ "Динамо" набрало 35 очок і продовжує лідирувати в чемпіонаті.

На тижні кияни обіграли "Маріуполь" у матчі Кубка України та пройшли до чвертьфіналу турніру.

У Лізі чемпіонів у 3-му турі "Динамо" в гостях програло "Барселоні" з рахунком 0:1, а вже 2 листопада кияни приймуть каталонців вдома.

Автор: Антон Дудар