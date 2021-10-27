Мірча Луческу залишився незадоволений ставленням футболістів до справи у другому таймі.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував гравців команди за підсумками матчу Кубка України з "Маріуполем".

Свій коментар Луческу дав телеканалам "Футбол 1,2,3".

"Мені не сподобався другий тайм, не сподобалося, як ми на нього вийшли. І гравці, що вийшли на заміну, і футболісти, які грали з перших хвилин. Вони повинні розуміти, що претензій до гравців "Динамо" у мене набагато більше, ніж вони собі уявляють. Я не всіх маю на увазі, але більшість з тих, які грали в другому таймі", - сказав румунський тренер.

Він також підкреслив, що команда добре грала до перерви, але потім ставлення змінилося:

"У першому таймі грали добре, комбінували, був хороший контроль м'яча, забили два голи, а потім зупинилися. Таке враження, що всі чекали завершення матчу, щоб сісти в автобус і поїхати додому. Швидше за все, всі вже сконцентрувалися на суботню гру в чемпіонаті".

"Що б я їм не говорив у перерві, те, як вони вийшли в другому таймі, було недобре. Їхнє ставлення до справи", - підсумував Луческу.

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"Динамо" Київ: останні результати

У матчі 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" в гостях обіграло "Маріуполь" з рахунком 2:1.

У чемпіонаті України "Динамо" зберігає три очки переваги над "Шахтарем". Кияни в попередньому турі обіграли "Дніпро-1".

У Лізі чемпіонів динамівці в 3-му турі програли "Барселоні" і опустилися на останнє місце в своїй групі.

Автор: Антон Дудар