Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував гравців команди за підсумками матчу Кубка України з "Маріуполем".
Свій коментар Луческу дав телеканалам "Футбол 1,2,3".
"Мені не сподобався другий тайм, не сподобалося, як ми на нього вийшли. І гравці, що вийшли на заміну, і футболісти, які грали з перших хвилин. Вони повинні розуміти, що претензій до гравців "Динамо" у мене набагато більше, ніж вони собі уявляють. Я не всіх маю на увазі, але більшість з тих, які грали в другому таймі", - сказав румунський тренер.
Він також підкреслив, що команда добре грала до перерви, але потім ставлення змінилося:
"У першому таймі грали добре, комбінували, був хороший контроль м'яча, забили два голи, а потім зупинилися. Таке враження, що всі чекали завершення матчу, щоб сісти в автобус і поїхати додому. Швидше за все, всі вже сконцентрувалися на суботню гру в чемпіонаті".
"Що б я їм не говорив у перерві, те, як вони вийшли в другому таймі, було недобре. Їхнє ставлення до справи", - підсумував Луческу.
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"Динамо" Київ: останні результати
- У матчі 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" в гостях обіграло "Маріуполь" з рахунком 2:1.
- У чемпіонаті України "Динамо" зберігає три очки переваги над "Шахтарем". Кияни в попередньому турі обіграли "Дніпро-1".
- У Лізі чемпіонів динамівці в 3-му турі програли "Барселоні" і опустилися на останнє місце в своїй групі.