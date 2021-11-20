Суркіс вкрай незадоволений роботою арбітрів у матчі 15-го туру УПЛ.

У п'ятницю, 19 листопада, в рамках 15-го туру чемпіонату України "Динамо" завдало нищівної поразки "Чорноморцю" (6:1).

Президент столичного клубу Ігор Суркіс коментуючи результат матчу, виступив з критикою на адресу роботи арбітрів системи VAR, які, на його думку, занадто довго переглядали відеоповтори.

"Сказати вам чесно? При такому рахунку я такої комедії не бачив скільки живу. І ви, напевно, теж. Давайте будемо відверті. У нас же футбол, а не цирк. По п'ять хвилин дивитися, був пенальті чи ні-та краще б його скасували, але не смішили б людей. Видно ж було, що захисник "Чорноморця" зіграв рукою. Я так розумію, дивилися, чи було поза грою чи ні. Але потрібно це робити швидко. Зараз прийшов новий куратор - можливо, він навчить арбітрів, як потрібно працювати", - наводить слова Суркіса офіційний сайт "Динамо".

Читайте такожЛуческу висловився про розгромну перемогу над Чорноморцем і орендованих у Динамо гравцівКрім того, власник київського клубу відповів на питання, хто з орендованих "Чорноморцем" гравців йому запам'ятався в матчі проти "Динамо".

"При такому рахунку складно сказати, що хтось сподобався. Скорко непогано виглядав на початку зустрічі. Потім почалася нервозність. Пара центральних захисників, мені здається, відіграла не зовсім якісно. А в другому таймі, коли вийшов Михайленко, стало спокійніше. Я зазвичай нікого не виділяю в чужій команді, тому що дивлюся на свою", - додав Суркіс.

Також Ігор Суркіс поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу "Динамо" в Лізі чемпіонів проти "Баварії".

"Неправильно, якщо ми будемо шукати виправдання – проти нас найсильніший клуб і так далі. Потрібно виходити на поле, боротися і доводити. Футболісти ж дивляться на захід. Але в таких матчах вони повинні доводити, що вони гідні грати в топ чемпіонатах. Збірна ж зіграла гідно з Францією, Іспанією... Потрібно виходити і грати, нікого не боятися. І не робити дитячих помилок, таких, які ми допустили в Мюнхені.

Читайте також"Може, не збіглися цифри": екс-тренер Динамо Хацкевич заявивши, що іспанський гранд хотів купити ЦиганковаМи можемо програти, але дивлячись як - віддаватися в грі, борючись до останнього. У нас є якісь примарні шанси зачепитися за євровесну. Хотілося б набрати більше очок, забити м'ячі в єврокубках. Дуже б цього хотілося. Хоча я особисто розумію, що "Баварія" це сьогодні топ-клуб, і команда показує на сьогоднішній день фантастичний футбол", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, "Динамо" зіграє проти "Баварії" в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Матч запланований на 23 листопада і пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві.

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходить з 19 по 22 Листопада: де і коли дивитися матчі.

У турнірі лідирує "Динамо", у якого 38 очок. "Шахтар" (35 очок) - другий, але "гірникам" ще належить зіграти свій матч 15-го туру.

"Чорноморець" з 11 балами в активі займає 12-у позицію.

Головний аутсайдер турніру - "Маріуполь", який набрав 7 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. На один гол менше забили Артем Довбик і Віталій Буяльський.

Автор: Володимир Медяник