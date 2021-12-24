Сергій Ребров міг очолити національну збірну влітку.

Головний тренер еміратського клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров прокоментував можливу роботу в збірній України.

Він розповів про ситуацію в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Я завжди з радістю буду працювати в нашій збірній. Це моя країна, мій обов'язок, це престижно. Але я ніколи нікого не підсиджував, не чекав, поки хтось піде. Я вважаю, що тренер взагалі завжди повинен бути в тонусі - він не повинен простоювати і сидіти в очікуванні якоїсь захмарної пропозиції", - підкреслив Ребров.

Фахівець сказав, що після того, як "Ференцварош" розірвав контракт з ним, у нього було кілька пропозицій, але "черга не стояла". При цьому "Аль-Айн", за словами Реброва, "був дуже наполегливий".

"Вони чекали на мене, сказали, що будуть чекати до кінця, тому що ситуація з "Ференцварошем" розвивалася досить довго. І врешті-решт я прийняв пропозицію, тому що бачив перспективу в цій команді. Мені тут сподобалося, я отримую задоволення від роботи", - сказав Ребров, зазначивши, що потім з'явилася можливість попрацювати зі збірною України.

"Потім на мене виходили зі збірної України. Я сказав, що у мене є контракт. Сказав, що я готовий працювати зі збірною, але ви спершу вирішить ситуацію з клубом, і тоді я готовий, питань немає. Але було непросто вирішити цю ситуацію. Ще раз кажу - я нікого не підсиджую, дуже поважаю роботу кожного тренера. Я не уявляю, як складно зараз працювати Олександру Петракову в збірній, і так само складно було працювати Андрію Шевченку. Це відповідальність і тиск з боку всієї країни. Я був готовий до цієї роботи, але в цей час у мене була своя робота. Якби переговори виявилися успішними - я б із задоволенням працював зі збірною України", - сказав Ребров.

Він підкреслив, що позиція президента "Аль-Айна" - не відпускати його ні за яку компенсацію:

"Так. Вони довго на мене чекали, до останнього не призначали тренера. Мене самого підкуповувало ставлення клубу. Переговори були не між мною і клубом, я сказав свою позицію".

Читайте такожУкраїнський тренер Ребров відмовився продовжувати контракт з клубом з ОАЕ

Ребров заявив, що в майбутньому буде готовий попрацювати зі збірною:

"Якщо буде запрошення в збірну - звичайно, я розгляну, якщо я буду без команди. Але зараз я працюю тут. Що буде далі - ніхто не знає".

Він також повідомив, що його контракт з "Аль-Айном" розрахований до кінця весни.

На даний момент команда Реброва лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Українець чотири рази поспіль визнавався найкращим тренером місяця.

Ситуація з тренером збірної України: як розвивалися події