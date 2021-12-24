Головний тренер еміратського клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров прокоментував можливу роботу в збірній України.
Він розповів про ситуацію в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".
"Я завжди з радістю буду працювати в нашій збірній. Це моя країна, мій обов'язок, це престижно. Але я ніколи нікого не підсиджував, не чекав, поки хтось піде. Я вважаю, що тренер взагалі завжди повинен бути в тонусі - він не повинен простоювати і сидіти в очікуванні якоїсь захмарної пропозиції", - підкреслив Ребров.
Фахівець сказав, що після того, як "Ференцварош" розірвав контракт з ним, у нього було кілька пропозицій, але "черга не стояла". При цьому "Аль-Айн", за словами Реброва, "був дуже наполегливий".
"Вони чекали на мене, сказали, що будуть чекати до кінця, тому що ситуація з "Ференцварошем" розвивалася досить довго. І врешті-решт я прийняв пропозицію, тому що бачив перспективу в цій команді. Мені тут сподобалося, я отримую задоволення від роботи", - сказав Ребров, зазначивши, що потім з'явилася можливість попрацювати зі збірною України.
"Потім на мене виходили зі збірної України. Я сказав, що у мене є контракт. Сказав, що я готовий працювати зі збірною, але ви спершу вирішить ситуацію з клубом, і тоді я готовий, питань немає. Але було непросто вирішити цю ситуацію. Ще раз кажу - я нікого не підсиджую, дуже поважаю роботу кожного тренера. Я не уявляю, як складно зараз працювати Олександру Петракову в збірній, і так само складно було працювати Андрію Шевченку. Це відповідальність і тиск з боку всієї країни. Я був готовий до цієї роботи, але в цей час у мене була своя робота. Якби переговори виявилися успішними - я б із задоволенням працював зі збірною України", - сказав Ребров.
Він підкреслив, що позиція президента "Аль-Айна" - не відпускати його ні за яку компенсацію:
"Так. Вони довго на мене чекали, до останнього не призначали тренера. Мене самого підкуповувало ставлення клубу. Переговори були не між мною і клубом, я сказав свою позицію".
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Ребров заявив, що в майбутньому буде готовий попрацювати зі збірною:
"Якщо буде запрошення в збірну - звичайно, я розгляну, якщо я буду без команди. Але зараз я працюю тут. Що буде далі - ніхто не знає".
Він також повідомив, що його контракт з "Аль-Айном" розрахований до кінця весни.
На даний момент команда Реброва лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Українець чотири рази поспіль визнавався найкращим тренером місяця.
Ситуація з тренером збірної України: як розвивалися події
- 1 серпня Андрій Шевченко несподівано покинув пост головного тренера збірної України.
- Основним кандидатом на зміну Шевченка називали Реброва, проте він на той момент вже підписав контракт з "Аль-Айном".
- УАФ до останнього вела переговори з клубом з ОАЕ, але домовитися про перехід Реброва не вдалося. У підсумку в ніч на 18 серпня виконком УАФ призначив виконуючим обов'язки головного тренера збірної Олександра Петракова.
- 18 листопада Петраков позбувся приставки "і. о". Після того, як збірна України пробилася в стикові матчі кваліфікації ЧС-2022, він підписав контракт до кінця 2022 року.