Сергій Ребров разом з родиною живе в Дубаї.

Дружина головного тренера еміратського клубу "Аль-Айн" Сергія Реброва Анна розповіла про життя сім'ї в ОАЕ.

Про це дружина тренера розповіла для YouTube-каналу SportArena.

Разом з Ребровим в країну переїхали його дружина, а також двоє синів - Микита і Олександр. Сім'я живе в Дубаї.

Анна розповіла про те, як проходити день сім'ї, а також про те, як Ребров любить проводити вільний час.

"Вечорами, коли дітки сплять, ми любимо з чоловіком сісти на балконі, подивитися якийсь фільм. Тут ми прокидаємося рано. Не всі, звичайно - Сергій може поспати трохи довше. Я прокидаюся о 6.30-6.45, щоб зібрати дітей в садок і школу, оскільки тут раніше починається навчання, ніж в Будапешті або в Києві. Потім у мене є час для себе. Прокидається Сергій, ми можемо разом піти в спортзал, або також він любить вранці кататися на велосипеді, а я можу в цей час піднятися в спортзал", - сказала Реброва.

"Коли у нас збігаються вихідні у Сергія і дітей, ми їх проводимо разом. Намагаємося виїхати в якісь парки розваг, аквапарки, Торговий центр - погуляти з дітьми, пообідати. Або ж вдома зробити смачну вечерю, подивитися разом фільм", - також розповіла вона, додавши, що Ребров любить вечорами кататися на велосипедах з дітьми.

Дружина тренера розповіла, що в зимову пору року Ребров встигає повернутися додому до того, як діти заснули.

"Перший час було настільки жарко, що тренування у Сергія були пізно ввечері. Поки він доїжджав з Аль-Айна в Дубай, було вже дуже пізно, діти вже засинали. Зараз погода стала краще - не так жарко, тренування пересунулися, і Сергій зараз приїжджає до дев'яти, встигає побачити дітей, побажати їм на добраніч, почитати перед сном".

Реброва також згадала, як вони вибирали апартаменти для життя:

"Було багато різних моментів, які потрібно було врахувати при виборі житла. Один з важливих моментів був у тому, щоб поруч була пряма дорога на місто Аль-Айн, куди чоловікові потрібно щодня їздити на тренування. Це займає у нього приблизно півтори години в одну сторону і стільки ж в іншу. Дубай славиться своїми пробками, тому це було перше, на що ми звертали увагу. Також ми хотіли, щоб апартаменти були на морі, щоб ми могли виходити на пляж. Також розглядали апартаменти, щоб поруч був хороший дитячий садок".

Підтримати українського тренера на матчах у сім'ї поки не виходить.

"На футбольному матчі я тут жодного разу не була. У Дубаї якось більше чоловіче населення присутнє на стадіоні. Жінкам тут не заведено ходити на футбольні матчі, хоча, по-моєму, можна. Сергій теж мені каже: "Давай, поки будеш вдома дивитися". Перший час Микита не їздив на матчі. Зараз тільки на товариські ігри Сергій може взяти його. На офіційні матчі не пускають дітей віком до 12 років. Це, по-моєму, пов'язано з ковідом", - сказала Ганна.

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