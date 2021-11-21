Сергій Ребров навесні 2022-го року покине "Аль-Айн".

Еміратський клуб "Аль-Айн" отримав повідомлення від тренера Сергія Реброва про бажання припинити співпрацю по завершенню контракту весною 2022-го року.

Таку інформацію оприлюднив Матч ТВ з посиланням на власні джерела.

Замінити українця може сербський наставник Марко Ніколіч, котрий очолював московський "Локомотив". Керівництво "Аль-Айну" вже контактувало з ним.

Угода Реброва з "Аль-Айном" чинна до весни 2022-го року. Зауважимо, що "Аль-Айн" після 10 зіграних поєдинків лідирує в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ, а сам Ребров тричі поспіль визнавався найкращим тренером місяця.

Сергій Ребров: кар'єра і досягнення

Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.

З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.

У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.

Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном", який очолив у червні.

Автор: Артем Будрін