Кравченко розповів, як судді "вкрали" у "Дніпра" чемпіонство.

Півзахисник одеського "Чорноморець" і екс-футболіст національної збірної України Сергій Кравченко поділився своєю думкою про роботу футбольних суддів в українському чемпіонаті.

Кравченко, який грав за "Дніпро" з 2010 по 2017 роки, розповів, що одного разу його команді не дали стати чемпіонами України через вибудувану в країні систему суддівства. Футболіст заявив, що знає "імена і суми", але не буде їх оголошувати.

"Ми повинні були зробити щось видатне, але нам не дали цього зробити. Ми повинні були стати чемпіонами. Хто не дав? Наша країна, наш футбол, наше суддівство. Всі ці підводні течії, ми їх прекрасно знаємо. Всі думають, що ми скаржилися на суддівство... Нам не потрібно було допомагати, треба було просто не заважати.

Я пам'ятаю "вбивство" в Одесі, я навіть знаю суми суддів з розмов. Суми такі, що я б на місці рефері навряд чи відмовився. У нас така система, що арбітр не може відмовитися. Зараз все гаразд? Не сказав би", - заявив Кравченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

Сергій Кравченко є вихованцем донецького футболу. Його першим професійним клубом був "Шахтар", але за першу команду "гірників" він так і не зіграв.

Популярність Кравченко здобув виступаючи за "Ворсклу". У полтавському клубі півзахисник грав з 2005 по 2008 рік. Потім перейшов в "Динамо" Київ.

Наприкінці грудня 2009 року перейшов до дніпропетровського "Дніпра". Період кар'єри в "Дніпрі" є найбільш успішним для Кравченка. У цьому клубі він провів 7 років, зігравши за цей період 151 матч, забивши 11 голів і віддавши 17 асистів.

Кравченко є чемпіоном України і переможцем Кубка країни з київським "Динамо". У складі "Дніпра" ставав фіналістом Ліги Європи в сезоні 2014/15.

Автор: Володимир Медяник