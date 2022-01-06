Віталій Балашов зізнався, чому перейшов в російський клуб.

Півзахисник "Актобе" Віталій Балашов розповів, чому перебрався в російський "Тамбов" у 2020 році.

Футболіст зізнався, що абсолютно не шкодує про свій переїзд в російський чемпіонат, в той час, коли в Україні йде війна з РФ. Навпаки, Балашов заявив, що хотів цього трансферу, як і його сім'я.

"Чи не буде проблем в Україні через трансфер в "Тамбов"? Та ні, які проблеми. Чому? Мені здається, що це вже пройшло. Шуміли, коли все це починалося, хтось писав. Не думаю, що зараз буде критика в Одесі точно 100%.

Не встиг пограти за "Тамбов"... Це тому, що команда стала банкрутом. Не шкодую, ніколи цього не роблю. Тим більше я хотів, мої рідні хотіли. Зрадів, коли з'явився такий варіант. Не очікував, що складеться ситуація, що клуб стане банкрутом. Чому мені шкодувати? Чемпіонат хороший, поля, вболівальники. В Україну зараз це все теж повертається. Через рік, максимум два, буде чемпіонат, який був у 2009-2011 роках, коли були "Кривбас", "Металіст", "Дніпро". Футбол в Україні стає на свої місця.

Читайте такожЧемпіон світу виявився непотрібним: європейський клуб вигнав талановитого українцяНа даний момент не поїхав би в Росію, тому що за тиждень до закінчення чемпіонату президент "Актобе" викликав мене і ми домовилися, що в наступному сезоні я залишуся тут. Якби такої домовленості не було, якби мені в "Актобе" сказали: "Ти нам не потрібен, шукай команду" і попрощалися нормально, то я б, звичайно, поїхав, будь така пропозиція. Ми потиснули руки, але в іншому випадку я, звичайно, поїхав би.

У мене тоді якраз закінчувався контракт з "Олімпіком", я дуже хотів потрапити туди, адже там новий стадіон, вболівальники, хороші команди. Я сидів і грав в Counter-Strike, а тут мені дзвонить російський номер. Це був головний тренер "Тамбова". Він представився і сказав, що вони б хотіли бачити мене в команді. Так це все і сталося", - наводить слова Балашова видання Tribuna.

Нагадаємо, Віталій перебрався в "Тамбов" в жовтні 2020 року, але вже в березні 2021 року перейшов в "Шахтар" Караганди. Зараз Балашов виступає за "Актобе".

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