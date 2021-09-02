Українська збірна двічі вела в матчі з Казахстаном, але не змогла взяти 3 очки.

Екс-футболісти В'ячеслав Шевчук і Владислав Ващук назвали причини, через які збірна України не змогла обіграти Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.

Своїми думками вони поділилися з YouTube-каналом vZbirna.

Шевчук зазначив, що команда повинна була вигравати цей матч:

"У перші 25 хвилин могли закривати гру. У другому таймі були стовідсоткові моменти - потрібно забивати. А потім фортуна від нас відвернулася. Врешті не вистачило концентрації, що найважливіше у футболі. Проблема в реалізації, майстерності, холоднокровності. Створили багато моментів і повинні були вигравати".

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"Чому досвідченим футболістам не вистачило концентрації? Це футбол, всі помиляються. Може, втома... Для мене обидва голи, які забив Казахстан, повністю пов'язані з концентрацією нашої оборони", - також сказав екс-захисник "Шахтаря".

Владислав Ващук основною причиною нічийного результату назвав проблеми команди в обороні:

"У перерві чи то багато хто не зрозумів, що від них вимагають, чи то пішла гра за інерцією. Чомусь пішли розриви в лінії оборони. Ми в атаці себе впевнено відчуваємо, а в обороні - ні. Проблема в тому, що команда взагалі не грає в обороні. Немає лідера оборони - того, хто буде вибудовувати її, вимагати, щоб всі виконували поставлені цілі. Буде оборона - буде легше грати в інших лініях. Винен не один Караваєв, винна вся оборона".

Казахстан - Україна: підсумки матчу

Матч Казахстан - Україна закінчився з рахунком 2:2.

Збірна України не змогла здобути першу перемогу в кваліфікації ЧС-2022. У "жовто-синіх" в активі 4 очки після чотирьох ігор. У своїй групі українці поки займають друге місце.

Україна вчетверте поспіль зіграла у відборі на ЧС внічию.

Андрій Ярмоленко провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за Ярмоленка за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

Олександр Зінченко через перебір жовтих карток пропустить наступний матч відбору (проти Франції 4 вересня).

Автор: Антон Дудар