Луческу розповів про травму Віталія Миколенка.

У суботу, 30 жовтня, в рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" Київ перемогло в гостях "Маріуполь" (2:3).

На післяматчевій прес-конференції Мірча Луческу поділився інформацією про травму українського захисника Віталія Миколенка. За словами румунського фахівця, 22-річному футболісту потрібно ще не менше двох тижнів на відновлення.

"На жаль, Миколенко буде мінімум два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі [в матчі проти "Маріуполя"], я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе або втомиться", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Читайте також"Як аматори": Луческу знову розлютився на гравців ДинамоЗазначимо, що Миколенко був відсутній у заявці на поєдинок проти "Маріуполя" в УПЛ.

Луческу точно не зможе розраховувати на українця в найближчому матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони", який запланований на 2 листопада. Крім того, Віталій Миколенко ризикує пропустити дуже важливий матч збірної України проти Боснії і Герцеговини в заключному турі відбору ЧС-2022. Цей матч пройде 16 листопада.

У нинішньому сезоні Миколенко зіграв у футболці "Динамо" 15 матчів, записавши собі в актив три гольові передачі.

"Динамо": результати в сезоні

У чемпіонаті України "Динамо" лідирує після 13 турів. Кияни заробили 35 балів і на 3 очки випереджають "Шахтар".

ФК "Маріуполь" йде на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ з 4 очками після 13-ти турів.

У Лізі чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), розгромно програло "Баварії" (0:5), а також мінімально поступилися "Барселоні" (0:1). У своїй групі кияни займають останнє місце.

У матчі за Суперкубок України-2021 "Динамо" програло "Шахтарю" з рахунком 0:3.

Автор: Володимир Медяник