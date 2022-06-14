Роман Яремчук не зіграє в матчі Ліги націй з Ірландією.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кадрові проблеми національної команди напередодні матчу проти Ірландії в рамках групового етапу Ліги націй.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Ірландія.

Наставник нашої збірної розповів, що багато футболістів отримали пошкодження, а деякі захворіли.

"У Романа Яремчука голеностоп - будемо робити МРТ. Подивимося, що у нього насправді.

У Зубкова піднялася температура. Зараз Саша не буде на тренуванні перед матчем.

Соболь з Поповим зіткнулися на тренуванні. Вони поїхали зашивати голови. У Соболя фінгал під оком. Красивіше став.

Ярмоленко тренуватиметься, він сам попросив. Він - капітан команди.

У Малиновського теж була температура. Подивимося, як він буде почувати себе. Так що вся команда перехворіла. Скажімо так, все добре. Попов і Соболь теж будуть тренуватися", - наводить слова Петракова УАФ.

Кадри з тренування збірної України напередодні матчу проти Ірландії

Пізніше була опублікована заявка збірної України на матч проти Ірландії.

Заявка збірної України:

Воротар: Андрій Лунін, Дмитро Різник.

Захисник: Валерій Бондар, Тарас Качараба, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисник: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Олександр Зубков.

Нападник: Данило Сікан, Артем Довбик.

До заявки увійшли всі футболісти, які зараз знаходяться в розташуванні української національної команди, за винятком Роман Яремчука, а також Олександра Піхальонка.

Таким чином, в атаці Петраков може розраховувати тільки на Довбика і Сікана. Очікується, що в старті вийде саме Артем Довбик, оскільки його габарити допоможуть йому боротися з високими захисниками збірної Ірландії.

Нагадаємо, матч Україна - Ірландія відбудеться у вівторок, 14 червня, в Лодзі на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

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