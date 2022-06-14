Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кадрові проблеми національної команди напередодні матчу проти Ірландії в рамках групового етапу Ліги націй.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Ірландія.
Наставник нашої збірної розповів, що багато футболістів отримали пошкодження, а деякі захворіли.
"У Романа Яремчука голеностоп - будемо робити МРТ. Подивимося, що у нього насправді.
У Зубкова піднялася температура. Зараз Саша не буде на тренуванні перед матчем.
Соболь з Поповим зіткнулися на тренуванні. Вони поїхали зашивати голови. У Соболя фінгал під оком. Красивіше став.
Ярмоленко тренуватиметься, він сам попросив. Він - капітан команди.
У Малиновського теж була температура. Подивимося, як він буде почувати себе. Так що вся команда перехворіла. Скажімо так, все добре. Попов і Соболь теж будуть тренуватися", - наводить слова Петракова УАФ.
Кадри з тренування збірної України напередодні матчу проти Ірландії
Пізніше була опублікована заявка збірної України на матч проти Ірландії.
Заявка збірної України:
Воротар: Андрій Лунін, Дмитро Різник.
Захисник: Валерій Бондар, Тарас Качараба, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.
Півзахисник: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Олександр Зубков.
Нападник: Данило Сікан, Артем Довбик.
До заявки увійшли всі футболісти, які зараз знаходяться в розташуванні української національної команди, за винятком Роман Яремчука, а також Олександра Піхальонка.
Таким чином, в атаці Петраков може розраховувати тільки на Довбика і Сікана. Очікується, що в старті вийде саме Артем Довбик, оскільки його габарити допоможуть йому боротися з високими захисниками збірної Ірландії.
Нагадаємо, матч Україна - Ірландія відбудеться у вівторок, 14 червня, в Лодзі на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.