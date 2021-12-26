Нападник збірної України розповів курйозну історію про Марлоса.

Форвард "Дніпра-1" і національної збірної України Артем Довбик згадав про проколи колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Марлоса у розташуванні національної команди.

В інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz Довбик розповів, як Марлос проспав фотосесію збірної України.

"На фотосесію прийшли всі фотографуватися. Всі стоять, а Марлос ще спить.

Потім він приїжджає - всі в білих сорочках, а він у синій. Це така людина просто", - сказав Довбик.

Читайте такожЕкс-капітан київського Динамо пояснив, чому не грає вже піврокуНагадаємо, Артем Довбик розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єру.

Марлос: кар'єра в Україні