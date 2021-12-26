Форвард "Дніпра-1" і національної збірної України Артем Довбик згадав про проколи колишнього футболіста донецького "Шахтаря" Марлоса у розташуванні національної команди.
В інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz Довбик розповів, як Марлос проспав фотосесію збірної України.
"На фотосесію прийшли всі фотографуватися. Всі стоять, а Марлос ще спить.
Потім він приїжджає - всі в білих сорочках, а він у синій. Це така людина просто", - сказав Довбик.
Читайте такожЕкс-капітан київського Динамо пояснив, чому не грає вже піврокуНагадаємо, Артем Довбик розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єру.
Марлос: кар'єра в Україні
- Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов в "Шахтар".
- Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.