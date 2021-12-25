Нападник Артем Довбик прокоментував можливий відхід з "Дніпра-1".

Нападник "Дніпра-1" і збірної України Артем Довбик розповів про свої кар'єрні плани.

В інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz Довбик сказав, що хотів би спробувати свої сили в Серії А.

"Італія подобається як країна і чемпіонат. Малиновський там феєрить. Італія лежить ближче всіх, напевно", - сказав нападник.

Він також прокоментував інтерес до своєї персони з боку "Бешикташа", "Фіорентини", "Торіно", "Марселя", "Реала Сосьєдада" та "Труа".

"80% з цього всього - правда. Всьому свій час - для мене буде краще, для клубу, який заробить гроші. Думаю, всі від цього тільки виграють. Найголовніше в цьому - не перечекати", - зазначив Довбик.

Він також зазначив, що займається вивченням іноземної мови з репетитором і буде готовий до трансферу:

"Зараз будемо їхати готовими, це вже не буде, як раніше. У нас є план дій на найближчі півроку".

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Артем Довбик: кар'єра