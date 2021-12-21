В УПЛ погодилися перенести три матчі чемпіонату, щоб збірна України отримала більше часу на підготовку.

Керівництво української футбольної Прем'єр-ліги вирішило перенести кілька матчів 22-го туру, базовою датою якого значиться субота, 19 березня 2022 року.

Як повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, Петраков попросив зіграти три матчі першості раніше, що збірна України змогла отримати більше часу на підготовку до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022.

"Зараз мова йде про 22-й тур - якраз перед іграми плей-офф ЧС-2022. Олександр Васильович зв'язався з керівництвом клубів безпосередньо. Розуміючи обставини, він пішов на контакт з клубами, звернувся до нас, і ми знайшли консенсус.

Читайте такожЗбірна України отримала суперників у Лізі націй УЄФАЙого прохання було зумовлене трьома матчами: "Дніпро-1" – "Шахтар", "Металіст 1925" – "Динамо" і "Десна" – "Ворскла". Він попросив, щоб ці три матчі ми провели трохи раніше.

Ми в робочому порядку вирішили це питання, знайшли взаєморозуміння з трансляторами. Ігри будуть проведені в середу-четвер", - сказав Дикий в інтерв'ю ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, 22-й тур УПЛ спочатку повинен був пройти з 18 по 21 березня, а 24 березня збірна України в гостях має зіграти проти Шотландії в плей-офф відбору ЧС-2022.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022