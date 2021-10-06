З'явилася нова інформація про травму Лассіни Траоре, а Жуніор Мораєс повернеться на поле ще не скоро.

Начальник медичної служби "Шахтаря" Артур Глущенко розповів, коли на поле зможуть повернутися травмовані футболісти команди.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

З'ясувалося, що основний форвард "гірників" в цьому сезоні Лассіна Траоре пропустить не сім місяців, як повідомив раніше гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін, а як мінімум дев'ять.

"У Траоре серйозна травма - пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні має бути операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року", - сказав Глущенко.

Інший нападник "гірників" Жуніор Мораєс, який травмувався навесні, за словами Глущенка, не зможе допомогти команді цього року:

Читайте такожФутболіст збірної України зазнав моторошної травми в єврокубковому матчі: партнери записали для нього відео

"У Мораєса ще триває курс реабілітації, пройшло тільки 5 місяців. Думаю, відновлення займе ще не менше 2. До кінця листопада-грудня він зможе тренуватися, якщо не буде ніяких побічних ефектів".

Також лікар розповів про стан інших травмованих футболістів:

"Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб через 3-4 дні вони приступили до занять у загальній групі. Відновлення Вітао ще займе близько 7-10 днів".

"Шахтар": результати в сезоні

У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" після десяти турів посідає друге місце. "Гірники" на 3 очки відстають від "Динамо" і на 2 випереджають "Ворсклу".

На груповому етапі Лізі чемпіонів, куди "Шахтар" пробився через кваліфікацію, "гірники" спершу сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), а потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0).

У матчі за Суперкубок України "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.

Автор: Антон Дудар