Начальник медичної служби "Шахтаря" Артур Глущенко розповів, коли на поле зможуть повернутися травмовані футболісти команди.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
З'ясувалося, що основний форвард "гірників" в цьому сезоні Лассіна Траоре пропустить не сім місяців, як повідомив раніше гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін, а як мінімум дев'ять.
"У Траоре серйозна травма - пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні має бути операція, зараз його до неї готуємо: потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. Травма дуже серйозна. Відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року", - сказав Глущенко.
Інший нападник "гірників" Жуніор Мораєс, який травмувався навесні, за словами Глущенка, не зможе допомогти команді цього року:
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"У Мораєса ще триває курс реабілітації, пройшло тільки 5 місяців. Думаю, відновлення займе ще не менше 2. До кінця листопада-грудня він зможе тренуватися, якщо не буде ніяких побічних ефектів".
Також лікар розповів про стан інших травмованих футболістів:
"Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій, плануємо, щоб через 3-4 дні вони приступили до занять у загальній групі. Відновлення Вітао ще займе близько 7-10 днів".
"Шахтар": результати в сезоні
- У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" після десяти турів посідає друге місце. "Гірники" на 3 очки відстають від "Динамо" і на 2 випереджають "Ворсклу".
- На груповому етапі Лізі чемпіонів, куди "Шахтар" пробився через кваліфікацію, "гірники" спершу сенсаційно програли "Шерифу" (0:2), а потім зіграли внічию з "Інтером" (0:0).
- У матчі за Суперкубок України "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0.