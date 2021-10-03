Лассіна Траоре вибув на дуже довгий термін.

Основний нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре, який отримав травму в матчі Ліги чемпіонів з "Інтером", пропустить сім місяців.

Про це "Профутболу" повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Траоре зможе повернутися в стрій тільки у квітні 2022 року.

Також відомо, що футболіст вже переніс операцію.

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Нагадаємо, що Траоре травмував коліно після зіткнення з гравцем "Інтера" Дензелом Дюмфрісом.

Лассіна Траоре: що про нього відомо

Траоре перейшов в "Шахтар" з "Аякса". Він приєднався до амстердамського клубу в 16-річному віці, а в травні 2019-го року дебютував за першу команду.

На його рахунку 31 матч, 12 голів і 12 гольових передач за "Аякс". 7 з них він забив у 12 матчах чемпіонату Нідерландів у сезоні 2020-2021. Також у минулому сезоні в його активі 1 гол у 5 матчах Ліги чемпіонів.

За збірну Буркіна-Фасо Траоре дебютував у 16 років. На цю мить на його рахунку 17 матчів і 7 голів.

Всього за "Шахтар" Траоре встиг провести 14 поєдинків і забити 9 м'ячів.

Автор: Антон Дудар