Лассіна Траоре дуже довго буде поза футболом / фото ФК Шахтар
Основний нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре, який отримав травму в матчі Ліги чемпіонів з "Інтером", пропустить сім місяців.
Про це "Профутболу" повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Траоре зможе повернутися в стрій тільки у квітні 2022 року.
Також відомо, що футболіст вже переніс операцію.
Читайте також"Це дуже престижний результат": тренер Шахтаря - про нічию з Інтером в матчі ЛЧ
Нагадаємо, що Траоре травмував коліно після зіткнення з гравцем "Інтера" Дензелом Дюмфрісом.
Лассіна Траоре: що про нього відомо
- Траоре перейшов в "Шахтар" з "Аякса". Він приєднався до амстердамського клубу в 16-річному віці, а в травні 2019-го року дебютував за першу команду.
- На його рахунку 31 матч, 12 голів і 12 гольових передач за "Аякс". 7 з них він забив у 12 матчах чемпіонату Нідерландів у сезоні 2020-2021. Також у минулому сезоні в його активі 1 гол у 5 матчах Ліги чемпіонів.
- За збірну Буркіна-Фасо Траоре дебютував у 16 років. На цю мить на його рахунку 17 матчів і 7 голів.
- Всього за "Шахтар" Траоре встиг провести 14 поєдинків і забити 9 м'ячів.