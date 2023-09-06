Збірна Нідерландів на мундіалі в Катарі поступилася Аргентині в 1/4 фіналу.

Колишній головний тренер національної збірної Нідерландів Луї ван Гал поділився своєю думкою щодо перемоги збірної Аргентини на ЧС-2022 з футболу, який проходив у Катарі.

Нідерландський фахівець заявив, що перемога Ліонеля Мессі і компанії на мундіалі була спланована заздалегідь.

"Я не хочу багато говорити про це. Коли ви бачите, як Аргентина забиває голи, і як ми забивали голи, і як деякі аргентинські гравці переходили межу і не були покарані, то я думаю, що це все було сплановано. Я маю на увазі все те, що кажу. Мессі повинен був стати чемпіоном світу? Так, я так думаю", - наводить слова Луї ван Гала видання NOS.

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Нагадаємо, на мундіалі в Катарі збірна Нідерландів під керівництвом Луї ван Гала дійшла до чвертьфіналу, де програла національній команді Аргентини в серії пенальті. Після ЧС-2022 легендарний тренер покинув пост головного тренера "ораньє", на його місце був призначений Рональд Куман.

У фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини перемогла Францію в серії пенальті. Основний і додатковий час завершився внічию з рахунком 3:3. За підсумками мундіалю Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем турніру.

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