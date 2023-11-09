Артем Довбик може змінити клуб наступного року.

Нападник "Жирони" та збірної України Артем Довбик може змінити клубну прописку.

Як повідомляє El Gol Digital, 26-річним українським футболістом зацікавився мадридський "Атлетіко". Трансфер може відбутися вже наступного року.

За інформацією джерела, "Жирона" встановила досить серйозний цінник на українця. Повідомляється, що за продаж Довбика каталонський клуб розраховує отримати не менше 30 мільйонів євро. Варто відзначити, що це майже в чотири рази більше коштів, які "Жирона" заплатила за Артема минулого літа (трансфер нападника збірної України обійшовся клубу в 8 мільйонів євро).

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Нагадаємо, Артем Довбик перебрався в "Жирону" з "Дніпра-1" влітку 2023 року. Українець швидко адаптувався в новій команді і демонструє високу ефективність. Результативність українця привернула інтерес до нього з боку ряду європейських клубів. Раніше повідомлялося про інтерес до Довбика з боку міланського "Інтера".

У поточному сезоні Довбик зіграв за "Жирону" 15 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 5 гольових передач.

Після 12-ти турів "Жирона" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі команди 31 набране очко. У наступному турі Ла Ліги каталонці зіграють проти "Райо Вальєкано". Гра відбудеться 11 листопада.

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