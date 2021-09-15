У матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Севільєю" і "Зальцбургом" арбітр Олексій Кульбаков з Білорусі призначив чотири пенальті за один тайм.
Як повідомляє Squawka, подібне сталося вперше в історії Ліги чемпіонів.
"Зальцбург" отримав право пробити відразу три пенальті, але реалізувати зміг лише одну спробу. Каріме Адейєме пробив повз ворота, Лука Сучич своїм першим шансом скористався, а потім підійшов до м'яча ще раз і вдарив у штангу.
У "Севільї" з "точки" бив Іван Ракітіч - він не схибив.
Чотири пенальті вклалися в 41 хвилину матчу.
Зустріч у підсумку так і завершилася з рахунком 1:1.
Відеоогляд матчу
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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.