Груповий етап Ліги чемпіонів повернувся з низкою видовищних матчів.

14 вересня стартував груповий етап Ліги чемпіонів - були зіграні перші вісім матчів турніру.

"Динамо" в Києві поділило очки з "Бенфікою" - гол киян на третій доданій до другого тайму хвилині був не зарахований.

У центральному матчі дня зустрічалися суперники "Динамо" по групі, і "Баварія" розгромила "Барселону". Роберт Левандовскі забив за мюнхенців у 18-му матчі поспіль.

Кріштіану Роналду знову зіграв за "МЮ" в Лізі чемпіонів. Португалець не тільки забив (у 17-му поспіль сезоні ЛЧ), але ще і повторив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів у головному клубному турнірі Європи (177). Правда, "МЮ" це не допомогло - манкуніанці, граючи в меншості з 35-ї хвилини, пропустили двічі, причому вирішальний м'яч на 95-й хвилині після помилки Джессі Лінгарда.

Українець Руслан Малиновський у складі "Аталанти" провів 71 хвилину в матчі з "Вільярреалом", але результативними діями не відзначився.

Результати матчів

Група Е

"Динамо" Київ - "Бенфіка" - 0:0

"Барселона" - "Баварія" - 0:3

Голи: Мюллер, 34, Левандовскі, 56, 85

Група F

"Вільярреал" - "Аталанта" - 2:2

Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 73 - Фройлер, 6, Госенс, 83

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голи: Нгамале, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13

Група G

"Лілль" - "Вольфсбург" - 0:0

"Севілья" - "Зальцбург" - 1:1

Голи: Ракітіч, 42 (з пенальті) - Сучич, 21 (з пенальті)

Група Н

"Челсі" - "Зеніт" - 1:0

Гол: Лукаку, 69

"Мальме" - "Ювентус" - 0:3

Голи: Алекс Сандро, 23, Дібала, 45 (з пенальті), Мората, 45+1

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.

Автор: Антон Дудар