14 вересня стартував груповий етап Ліги чемпіонів - були зіграні перші вісім матчів турніру.
"Динамо" в Києві поділило очки з "Бенфікою" - гол киян на третій доданій до другого тайму хвилині був не зарахований.
У центральному матчі дня зустрічалися суперники "Динамо" по групі, і "Баварія" розгромила "Барселону". Роберт Левандовскі забив за мюнхенців у 18-му матчі поспіль.
Кріштіану Роналду знову зіграв за "МЮ" в Лізі чемпіонів. Португалець не тільки забив (у 17-му поспіль сезоні ЛЧ), але ще і повторив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів у головному клубному турнірі Європи (177). Правда, "МЮ" це не допомогло - манкуніанці, граючи в меншості з 35-ї хвилини, пропустили двічі, причому вирішальний м'яч на 95-й хвилині після помилки Джессі Лінгарда.
Українець Руслан Малиновський у складі "Аталанти" провів 71 хвилину в матчі з "Вільярреалом", але результативними діями не відзначився.
Результати матчів
Група Е
"Динамо" Київ - "Бенфіка" - 0:0
"Барселона" - "Баварія" - 0:3
Голи: Мюллер, 34, Левандовскі, 56, 85
Група F
"Вільярреал" - "Аталанта" - 2:2
Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 73 - Фройлер, 6, Госенс, 83
"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Голи: Нгамале, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13
Група G
"Лілль" - "Вольфсбург" - 0:0
"Севілья" - "Зальцбург" - 1:1
Голи: Ракітіч, 42 (з пенальті) - Сучич, 21 (з пенальті)
Група Н
"Челсі" - "Зеніт" - 1:0
Гол: Лукаку, 69
"Мальме" - "Ювентус" - 0:3
Голи: Алекс Сандро, 23, Дібала, 45 (з пенальті), Мората, 45+1
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- У плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- "Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ напряму, а "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації.