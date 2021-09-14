Кияни ледь не вирвали перемогу, але гол на третій доданій хвилині був не зарахований.

Київське "Динамо" стартувало на груповому етапі Ліги чемпіонів домашнім матчем проти "Бенфіки".

Зустріч на "Олімпійському" завершилася внічию.

Перший тайм пройшов з перевагою "Бенфіки", але забити лісабонцям не вдалося. Хороший момент мав українець Роман Яремчук, проте він не зумів пробити Дениса Бойка. Також гострота біля воріт киян виникала після помилки Сергія Сидорчука, але півзахисник сам же її й виправив, не дозволивши Евертону завдати удару.

"Динамо" могло забивати зі штрафного, але голкіпер зреагував на удар Миколи Шапаренка під поперечину.

Після перерви у Яремчука був ще один момент, але Бойко знову відбив удар форварда. Для "Бенфіки" цей момент залишився найкращим у матчі, а от "Динамо" ледь не вирвало перемогу в компенсований час.

Спершу Микола Шапаренко пробив у поперечину, голкіпер відбив добивання, а Ніколас Отаменді, вибиваючи м'яч, влучив у штангу. Потім кияни забили - Шапаренко відзначився з пасу Дениса Гармаша, але VAR скасував взяття воріт. Офсайд був зафіксований в першій стадії атаки у Гармаша.

"Динамо" - "Бенфіка" - 0:0

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вербич, 76), Циганков (Караваєв, 76), Шкурін (Гармаш, 59)

"Бенфіка": Влаходімос, Морато, Вертонген, Отаменді, Жілберто (Лазаро, 59), Грімальдо, Вайгль, Евертон (Радоньїч, 59), Жоау Маріу (Таарабт, 85), Рафа Сілва (Піцці, 89), Яремчук (Нуньєс, 59)

Попередження: Сидорчук, Забарний, Гармаш - Рафа Сілва, Яремчук, Вайгль

"Динамо" - "Бенфіка": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний захисник "Бенфіки" Ніколас Отаменді. У "Динамо" - голкіпер Денис Бойко.

"Динамо" і "Бенфіка" вперше в п'яти матчах один проти одного зіграли внічию.

У паралельному матчі групи Е "Баварія" в гостях розгромила "Барселону" з рахунком 3:0

У 2-му турі "Динамо" 29 вересня на виїзді зіграє з "Баварією".

Автор: Антон Дудар