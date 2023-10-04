ЧС-2030 пройде в Уругваї, Аргентині, Парагваї, Марокко, Португалії та Іспанії.

У середу, 4 жовтня, відбулося засідання ради Міжнародної федерації футболу (ФІФА), на якому було прийнято рішення, що ЧС-2023 з футболу пройде в Марокко, Португалії та Іспанії.

Крім того, на честь сторіччя турніру свої перші матчі збірні Уругваю, Аргентини та Парагваю проведуть вдома, адже саме Південна Америка була першою господинею чемпіонату світу.

Всі 6 країн отримають автоматичний пропуск на турнір, повідомляє прес-служба ФІФА.

Відео дня

Таким чином, вперше в історії ЧС пройде на трьох континентах і в шести країнах. Більшість матчів будуть зіграні в Марокко, Іспанії та Португалії. Матч відкриття відбудеться в Уругваї, в ньому зіграє місцева національна команда.

Фінал чемпіонату світу запланований на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" - домашній арені мадридського "Реала".

Також повідомляється, що ЧС-2034 повинен відбутися в Азії або Океанії.

Відзначимо, що в 2030 році виповниться 100 років з моменту проведення першого чемпіонату світу в історії. Він відбувся в Уругваї. Тоді збірна Уругваю стала переможницею турніру, а збірна Аргентини грала у фіналі.

Нагадаємо, Україна також претендувала на проведення ЧС-2030 і подавала заявку разом з Португалією та Іспанією. Але в певний момент європейські партнери вирішили, що Марокко буде більш зручним варіантом для спільного проведення чемпіонату світу.

Вас також можуть зацікавити новини: