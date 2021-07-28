29 липня полтавська "Ворскла" проведе матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти фінського клубу "КуПС". Команди зіграють у Полтаві.
У першому матчі, який відбувся у Фінляндії, команди зіграли внічию - 2:2.
Ворскла - КуПС: де дивитися матч
Пряму трансляцію протистояння українського та фінського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".
Стартовий свисток прозвучить о 19.00.
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Ворскла - КуПС: перед матчем
- Матч "Ворскла" - "КуПС" обслужить бригада арбітрів з Чехії. Головний арбітр - Павло Орел.
- Перед зустріччю у відповідь проти "КуПС" "Ворскла" стартувала в УПЛ - полтавці зіграли внічию з "Дніпром-1".
Букмекери вважають "Ворсклу" фаворитом матчу: коефіцієнт 2,07 - на перемогу полтавців, 3,40 - на нічию, 3,40 - на перемогу гостей.
Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця пари "Астана" - "Аріс".