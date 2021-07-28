Ворскла - КуПС: де дивитися матч Ліги конференцій

Полтавці проведуть зустріч у відповідь другого кваліфікаційного раунду.

29 липня полтавська "Ворскла" проведе матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти фінського клубу "КуПС". Команди зіграють у Полтаві. У першому матчі, який відбувся у Фінляндії, команди зіграли внічию - 2:2. Ворскла - КуПС: де дивитися матч Пряму трансляцію протистояння українського та фінського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1". Стартовий свисток прозвучить о 19.00. Читайте такожЛіга конференцій УЄФА: стали відомі потенційні суперники українських клубів у кваліфікації Ворскла - КуПС: перед матчем Матч "Ворскла" - "КуПС" обслужить бригада арбітрів з Чехії. Головний арбітр - Павло Орел.

Перед зустріччю у відповідь проти "КуПС" "Ворскла" стартувала в УПЛ - полтавці зіграли внічию з "Дніпром-1".

Букмекери вважають "Ворсклу" фаворитом матчу: коефіцієнт 2,07 - на перемогу полтавців, 3,40 - на нічию, 3,40 - на перемогу гостей.

Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця пари "Астана" - "Аріс". Автор: Антон Дудар

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