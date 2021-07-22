"Ворскла" не змогла обіграти "КуПС" у Лізі конференцій.

Полтавська "Ворскла" дебютувала в новому турнірі УЄФА - Лізі конференції. У рамках другого кваліфікаційного раунду полтавці на виїзді грали проти фінського клубу "КуПС". Зустріч завершилася внічию.

Матч розпочався для "Ворскли" з пропущеного голу - вже на 6-й хвилині гри м'яч опинився у воротах полтавців після дальнього удару.

Відігратися "Ворсклі" вдалося на 29-й хвилині - Ібрахім Кане відзначився ударом з гострого кута.

У середині другого тайму полтавці заробили пенальті, і Олів'є Тілль впевнено реалізував одинадцятиметровий.

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До другого тайму арбітр додав чотири хвилини, але в підсумку команди зіграли шість, і "Ворскла" пропустила на шостій доданій - гравцям "КуПСа" вдалося заштовхати м'яч у ворота після кутового. Відразу після цього рефері дав фінальний свисток.

"КуПС" (Фінляндія) - "Ворскла" (Україна) - 2:2

Голи: Удо, 6, Томас, 90+6 - Кане, 29, Тілль, 55 (з пенальті)

"КуПС": Крейдель, Хямяляйнен, Томас, Тойвомякі, Каррільо, Себбан (Рангел, 79), Аджей-Боатенг, Узочукву, Попович, Ніссіля, Удо

"Ворскла": Різник, Чеснаков, Яворський, Бондаренко, Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, Тілль, Якубу, Кане (Челядин, 75), Степанюк

Попередження: Попович, Себбан, Боатенг - Бондаренко, Скляр

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Відео голів

КуПС - Ворскла: що потрібно знати

Це був перший матч для українських клубів в історії Ліги конференцій.

Зустріч у відповідь команди проведуть 29 липня в Україні.

Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця пари "Астана" - "Аріс".

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Автор: Антон Дудар