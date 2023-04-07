Переможний гол забив колишній гравець іспанського "Спортинга" Василь Кравець.

У п'ятницю, 7 квітня, відбувся поєдинок 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Ворскла" та "Інгулець".

Гра проходила в Полтаві на стадіоні "Ворскла" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол у поєдинку був забитий у дебюті другої половини поєдинку. Після розіграшу стандарту Василь Кравець головою відправив м'яч у сітку воріт суперника. Асистував йому Олександр Скляр.

"Ворскла" - "Інгулець" - 1:0

Гол: Кравець, 49

"Ворскла": Ісенко, Кравець, Пердута, Юрченко (Скляр, 35), Степанюк (Феліпе, 86), Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Лопес, 86), Кане (Олійник, 57)

"Інгулець": Білик, Нагієв (Резепов, 72), Кучеренко, Ковальов, Смоляков (Мельничук, 72), Поспєлов (Сидоренко, 60), Клименко, Кухарук, Одарюк (Головкін, 60), Козак (Козиренко, 32), Марусич

Попередження: Козак (20), Кане, (55), Челядін (62), Козиренко (77), Мельничук (82), Кравець (88), Марусич (88)

Огляд матчу:

Завдяки перемозі над "Інгульцем" підопічні Віктора Скрипника піднялися на восьму позицію в УПЛ. В активі полтавців 23 очки. Команда з Петрово з 22 балами йде на 9-й сходинці.

Варто відзначити, що це перша перемоги "Ворскли" в нинішньому році. Після відновлення УПЛ полтавці програли "Зорі" (2:3) і "Олександрії" (0:3), а також зіграли внічию з "Металістом 1925" (0:0) і "Вересом" (2:2).

У наступному турі УПЛ "Ворскла" зіграє проти "Чорноморця" (16 квітня), а "Інгулець" зустрінеться з "Колосом" (14 квітня).

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