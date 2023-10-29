Команди забили чотири голи, але переможця визначити не змогли.

У неділю, 29 жовтня, відбувся поєдинок 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала харківський "Металіст 1925".

Гра проходила на стадіоні "Ворскла" в Полтаві і завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрили гості - на 18-й хвилині зустрічі відзначився Олексій Сидоров. На старті другого тайму "Ворскла" зрівняла рахунок - гол забив Віктор Корнієнко. На 78-й хвилині гри Мар'ян Фаріна вивів "Металіст 1925" вперед вдруге. Однак утримати перевагу харків'янам не вдалося - на 83-й хвилині Іван Нестеренко забив після передачі Євгена Павлюка і врятував полтавців від поразки.

Відео дня

"Ворскла" - "Металіст 1925" - 2:2

Голи: Корнієнко, 47, Нестеренко, 82 - Сидоров, 17, Фаріна, 78

"Ворскла": Ісенко, Пердута, Павлюк, Корнієнко, Якубу (Нестеренко, 76), Сантана (Хрипчук, 57), Кане, Челядін, Скляр (Феліпе, 83), Юрченко, Степанюк

"Металіст 1925": Мозіль, Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Фаріна, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 64), А. Ткачук (Бичек, 64), Вачіберадзе, Юсов (Чірук, 87), Сидоров

Попередження: Сантана, 53, Корнієнко, 75, Павлюк, 80 - Юсов, 35

"Ворскла" набрала 14 очок і займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" з 12 балами йде на 11-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "Ворскла" зіграє проти "Миная", а "Металіст 1925" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".

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