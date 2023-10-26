У центральному матчі туру "Кривбас" зіграє проти "Дніпра-1".

28 і 29 жовтня будуть зіграні матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Центральним поєдинком туру стане битва "Кривбасу" проти "Дніпра-1". Саме ця гра відкриє 12-й тур.

Київське "Динамо" в рамках цього туру зіграє проти "Колоса" в гостях.

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Дуже цікавим також буде поєдинок луганської "Зорі" та житомирського "Полісся".

УПЛ-2023/24: розклад матчів 12-го туру

Субота, 28 жовтня

13:00 "Кривбас" - "Дніпро-1"

15:00 "Колос" - "Динамо"

19:00 "Рух" - "Олександрія"

Неділя, 29 жовтня

13:00 "Минай" - "Верес"

13:00 ЛНЗ - "Оболонь"

15:00 "Ворскла" - "Металіст 1925"

17:00 "Зоря" - "Полісся"

Додамо, що поєдинок 12-го туру УПЛ "Чорноморець" - "Шахтар" був перенесений на невизначений термін.

Становище команд у турнірній таблиці УПЛ перед 12-м туром

Лідирує в турнірній таблиці криворізький "Кривбас", який набрав 23 очки. На другій позиції з 22 балами йде житомирський клуб "Полісся". Далі розташувалися "Шахтар" і "Дніпро-1" - по 21 балу.

Київське "Динамо" з 15 очками йде на сьомій позиції.

Внизу турнірної таблиці УПЛ ситуація наступна: "Зоря" (13-е місце, 9 очок), ЛНЗ (14-е місце, 9 очок), "Верес" (15-е місце, 6 очок), "Минай" (16-е місце, 4 очки).

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