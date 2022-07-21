Полтавський клуб зіграє свій перший офіційний матч у новому сезоні.

У четвер, 21 липня, полтавська "Ворскла" зіграє свій перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Суперником українського колективу буде шведський АІК.

Через повномасштабну війну в Україні полтавці вимушено зіграють номінально домашній матч проти АІКа у Швеції. Гру прийме стадіон "Tele2Arena". Судити поєдинок буде арбітр зі Швейцарії Урс Шнайдер.

Війна сильно вплинула на український футбол і наші клуби змінилися після 24-го лютого, зокрема кадрово. "Ворскла" в цьому плані не стала винятком. Однак, на відміну від більшості клубів УПЛ, "Ворскла" не стала слабшою, а може навіть і сильнішою. Наприклад, склад полтавців підсилив колишній гравець "Дніпра" і "Металіста" Денис Олійник.

Відбулися у "Ворскли" зміни і в тренерському штабі. Полтавський клуб припинив співпрацю з Юрієм Максимовим, запросивши на посаду головного тренера екс-наставника "Зорі" Віктора Скрипника.

Ворскла - АІК: трансляція

В Україні поєдинок у прямому ефірі покажуть YouTube-канали "Ворскли" і "EspresoTV".

Початок гри о 20:00 за київським часом.

Ворскла - АІК: прогноз

"Ворскла" і АІК приблизно рівні по підбору гравців команди і явного фаворита тут немає. Однак, у шведського клубу є сильні переваги у вигляді ігрового тонусу і фактора домашнього поля. Саме тому букмекери вважають явним фаворитом у цьому протистоянні АІК. Так, коефіцієнт на їх перемогу становить 1,48. Нічия - 3,88. Перемога полтавців, у свою чергу, оцінюється в 6,80.

Матч-відповідь АІК і "Ворскла" зіграють 28-го липня. Гра пройде на тому ж стадіоні "Tele2Arena" в Швеції.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

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