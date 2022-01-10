"Аякс" хоче підсилити позицію голкіпера.

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може стати футболістом "Аякса".

Про це повідомляє Fichajes.

Амстердамський клуб розглядає Луніна як заміну Андре Онана, котрий покине чемпіонів Нідерландів наступного літа. "Аякс" вивчає можливість взяти Луніна в оренду у "вершкових" на один або два сезони.

Також "Аякс" придивляється до 27-річного воротаря "Бенфіки" та збірної Греції Одіссеаса Влаходімоса.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій допоміг "Реалу" пройти до 1/8 фіналу Кубку Іспанії. Раніше до Луніна проявляв інтерес чинний чемпіон Франції.

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