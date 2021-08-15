Курйоз стався в матчі Першої ліги України.

Курйозний автогол був забитий в матчі Першої ліги України між командами ВПК-Агро і "Альянс".

В одному з епізодів матчу захисник ВПК-Агро Дмитро Зозуля, віддав пас на свого голкіпера Костянтина Махновського. Однак воротар не зумів обробити м'яч, пропустивши його над ногою.

Цей гол став третім пропущеним у матчі для ВПК-Агро. Команда програла з рахунком 0:3.

Відзначимо, що "Альянс" займає дев'яте місце в таблиці Першої ліги, набравши 4 очки в трьох матчах. ВПК-Агро з 3 очками в чотирьох поєдинках займає п'ятнадцяту позицію.

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Автор: Антон Дудар