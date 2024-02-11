Мадридський "Реал" розгромив "Жирону" і відірвався від каталонців на 5 очок в турнірній таблиці.

У суботу, 10 лютого, мадридський "Реал" розгромив "Жирону" у центральному поєдинку 24-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін прокоментував перемогу своєї команди над командою його співвітчизників Віктора Циганкова та Артема Довбика.

"Ми домінували всю гру. Результат говорить сам за себе. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. "Жирона" провела вражаючий сезон, вони грають дуже добре, проти них важко грати. Ця гра склалася на нашу користь, але каталонці добре грали до цього моменту сезону.

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Останні хвилини минулого матчу проти "Атлетіко", де ми втратили перемогу, вплинули на нашу гру. Команда проаналізувала все, ми були сильнішими.

Я відчуваю себе добре, працюю, роблю кроки вперед і насолоджуюся Мадридом, стадіоном, всім", - наводить слова Луніна DefensaCentral.

Відзначимо, що саме Андрій Лунін захищав ворота "Реала" у грі проти "Жирони". Українцю вдалося зберегти свої ворота "сухими", а його команда виграла з рахунком 4:0.

У поточному сезоні Лунін зіграв за "Реал" вже 12 матчів в рамках чемпіонату Іспанії, 6 з них - "сухі".

Додамо, що "Реал" одноосібно лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі "вершкових" 61 набране очко. "Жирона", що йде другою, має на п'ять балів менше.

У наступному турі іспанської першості "Реал" зіграє на виїзді проти "Райо Вальєкано". Матч відбудеться 18 лютого.

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