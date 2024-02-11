Мадридський "Реал" збільшив відрив від "Жирони" в турнірній таблиці.

У суботу, 10 лютого, відбувся центральний поєдинок 24-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Жирону".

Команди грали на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Зустріч завершиалсь нищівною перемогою господарів поля.

"Реал" повів у рахунку вже на 6-й хвилині. Гол забив бразилець Вінісіус Жуніор. На 35-й хвилині Джуд Беллінгем збільшив перевагу господарів поля. Через дев'ять хвилин після початку другого тайму Беллінгем оформив дубль. На 61-й хвилині Родріго Гоес забив четвертий гол у ворота Пабло Гассаніги, встановивши фінальний рахунок на табло.

Відео дня

"Реал" - "Жирона" - 4:0

Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 35, 54, Родріго, 61

"Реал": Лунін, Васкес, Карвахаль, Чуамені, Менді (Фран Гарсія, 77), Вальверде, Камавінга, Кроос (Модріч, 70), Беллінгем (Браїм Діас, 57), Родріго (Хоселу, 70), Вінісіус (Гюлер, 77)

"Жирона": Гассаніга, Коуто, Ерік Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес, Мартін (Соліс, 70), Алейш Гарсія, Циганков (Валері, 70), Порту (Торре, 46), Савіо, Довбик (Стуані, 70)

Попередження: Менді, 76 - Хуанпе, 22, Коуто, 68

Огляд матчу:

Відзначимо, що в цьому поєдинку брали участь аж троє українців.

У складі "Реала" весь матч відіграв голкіпер Андрій Лунін. Статистичний портал Sofascore оцінив його гру в 6,8 бала.

У старті "Жирони" вийшли півзахисник Віктор Циганков і нападник Артем Довбик. Обидва відіграли 70 хвилин, після чого були замінені. Циганков отримав від Sofascore 6,6 бала. Гру Довбика оцінили в 6,5 бала.

Мадридський "Реал" займає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Вершкові" набрали 61 очко за 24 матчі. "Жирона", в свою чергу, знаходиться на другій сходинці, заробивши 56 очок.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Райо Вальєкано", а "Жирона" зустрінеться з "Атлетиком" Більбао.

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