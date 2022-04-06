Володимир Єзерський записався в один з добровольчих батальйонів.

Колишній футболіст київського "Динамо" і донецького "Шахтаря", а нині головний тренер збірної України (U-19) Володимир Єзерський більше місяця у складі добровольчого батальйону обороняв столицю України від російських загарбників.

Єзерський зізнався, що не мав військового досвіду, проте не злякався окупантів і вступив в один з добровольчих батальйонів Києва.

"Розмови про війну йшли не перший тиждень, і я відчував, що щось має статися. Не таке, звичайно, що ми зараз бачимо, але погані думки, на жаль, були. У ніч з 23 на 24 лютого, приблизно о 2 ночі я повернувся з Дніпра і відразу сказав дружині приготувати речі, так би мовити, про всяк випадок, все ж у нас двоє діточок – 10-річна дочка і трирічний син, а тут ще й прочитав, що повітряний простір навколо України вже перекрито.

Близько четвертої ранку ми, проживаючи поруч з одним із стратегічних об'єктів, почули перші вибухи, потім я послухав промову цього проклятого варвара. Ми сіли в машину і поїхали ближче до моїх батьків. Спочатку до Львова, а потім переїхали до Трускавця. Після того, як мої рідні влаштувалися на новому місці, я відразу прийняв рішення - потрібно їхати захищати свій будинок.

Вважаю, якщо ти українець, якщо ти патріот своєї країни, то повинен чинити саме так і ніяк інакше. Україна дала мені все, що у мене є, тут народилися мої діти. У мене не було ніяких сумнівів, що потрібно робити під час цієї війни.

Моє військове навчання пройшло на футбольних полях (посміхається). Весь мій армійський досвід - це тир біля колишньої бази ФК "Шахтар". Іноді там стріляв, коли грав у Донецьку... але справа не в тому. Якщо у людини є воля, є бажання, є патріотизм, є в серці Україна, то його важко зупинити. Особливо після всіх тих знущань, які ми, на жаль, побачили. Коли стає питання бути Україні чи ні, чи зможеш ти як тренер виступати під своїм прапором або не зможеш, ніяких коливань не виникає. Я не зробив і не роблю нічого видатного або героїчного. Взагалі. Просто захищаю свою громаду і свій будинок", - цитує Єзерського zbirna.com.

Зазначимо, що Володимир Єзерський не єдиний спортсмен, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрій Вернидуб, Олег Верняєв і багато інших.

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