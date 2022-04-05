Тренер юнацької збірної України записався в один з добровольчих батальйонів.

Відомий у минулому захисник київського "Динамо" і донецького "Шахтаря", а нині тренер збірної України (U-19) Володимир Єзерський вже більше місяця у складі добровольчого батальйону обороняє столицю України від російських загарбників.

Про це повідомив журналіст і футбольний аналітик Євген Гресь.

"Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Володимир Єзерський більше місяця тримав оборону Києва у складі одного з добровольчих батальйонів", - написав Гресь у Instagram.

Нагадаємо, оборона Києва почалася з другого дня війни РФ проти України, 25 лютого. Українські воїни билися за столицю більше місяця. 30 березня російські окупанти були змушені відступити від Києва, а вже 2 квітня Київська область була повністю звільнена від ворога.

Зазначимо, що Володимир Єзерський не єдиний спортсмен, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрій Вернидуб і багато інших.

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