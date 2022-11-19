Карім Бензема зазнав травми під час тренування.

Нападник збірної Франції Карім Бензема пропустить щонайменше перший матч на ЧС-2022 проти Австралії, повідомляє L’Equipe.

Форвард передчасно покинув тренування через пошкодження, деталі травми не уточнюються. За даними RMC Sport, участь Бензема на турнірі під загрозою.

На ЧС-2022 Франція зіграє у групі D з командами Австралії, Данії та Тунісу. Поєдинок Франція - Австралія пройде 22 листопада о 21.00 за київським часом.

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Раніше головний тренер французів Дідьє Дешам оголосив заявку своєї команди на мундіаль. Через травми турнір точно пропустять Поль Погба та Н'Голо Канте.

Додамо, що Бензема є чинним володарем "Золотого м'яча".

ЧС-2022 з футболу: що потрібно знати про турнір

20 листопада турнір розпочнеться матчем Катар - Еквадор. 18 грудня буде зіграно фінал. Титул чемпіонів захищатимуть французи.

В Україні поєдинки ЧС-2022 з футболу можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт" і медіасервісі MEGOGO.

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