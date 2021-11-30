Феноменальний футболіст має проблеми зі шлунком.

Лідер французького ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі після того, як здобув свій черговий "Золотий м'яч", пропустив тренування паризького клубу.

Про це повідомляє Get French Football News.

У Мессі виявили симптоми гастроентериту (захворювання шлунково-кишкового тракту). З цієї ж причини тренування ПСЖ пропустив його співвітчизник Леандро Паредес.

1 грудня ПСЖ вдома прийматиме "Ніццу" в рамках 16-го туру чемпіонату Франції. Участь Мессі в грі під питанням. Інша зірка парижан Неймар точно пропустить матч, адже він потрапив до лазарету на 6-8 тижнів через жахливу травму.

Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Артем Будрін