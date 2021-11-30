Ліонель Мессі / фото REUTERS
Лідер французького ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі після того, як здобув свій черговий "Золотий м'яч", пропустив тренування паризького клубу.
Про це повідомляє Get French Football News.
У Мессі виявили симптоми гастроентериту (захворювання шлунково-кишкового тракту). З цієї ж причини тренування ПСЖ пропустив його співвітчизник Леандро Паредес.
1 грудня ПСЖ вдома прийматиме "Ніццу" в рамках 16-го туру чемпіонату Франції. Участь Мессі в грі під питанням. Інша зірка парижан Неймар точно пропустить матч, адже він потрапив до лазарету на 6-8 тижнів через жахливу травму.
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Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"
- Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.
- Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.
- Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.
- У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.