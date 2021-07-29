"Колосу" належить зіграти проти команди з Казахстану.

Став відомий суперник "Колоса" по третьому раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Український клуб зіграє з "Шахтарем" з Караганди.

Казахстанська команда у другому раунді по пенальті пройшла румунський клуб "ФКСБ" (попередня назва - "Стяуа"). Команди обмінялися перемогами з рахунком 2:1, а по пенальті "Шахтар" виграв з рахунком 5:3.

Відзначимо, що на даний момент "Шахтар" займає 12-е місце в чемпіонаті Казахстану.

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Матчі між "Колосом" і "Шахтарем" пройдуть 5 і 12 серпня. Перший матч пройде в Ковалівці.

Україна в Лізі конференцій

З другого раунду кваліфікації в новому турнірі УЄФА стартувала "Ворскла". Полтавці за сумою двох зустрічей програли фінському клубу "КуПС".

"Колос" стартує в турнірі з 3-го раунду кваліфікації. Щоб потрапити в груповий етап, клубу з Ковалівки потрібно пройти два відбіркових раунди.

У груповому етапі Ліги конференцій також може опинитися луганська "Зоря" - якщо не подолає кваліфікацію Ліги Європи

Автор: Антон Дудар