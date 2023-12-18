Футболісти донецького Шахтаря / фото ФК Шахтар

У понеділок, 18 грудня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24. 

Україну на цій стадії другого за силою клубного євротурніру представляє донецький "Шахтар". 

Згідно з регламентом Ліги Європи, в цьому раунді турніру зіграють команди, які посіли треті місця в групах ЛЧ, і команди, що зайняли другі місця в групах ЛЄ. Крім того, на даному етапі не могли перетнутися команди з однієї футбольної асоціації.

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Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя". 

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/24

  • "Феєнорд" - "Рома"
  • "Мілан" - "Ренн"
  • "Ланс" - "Фрайбург"
  • "Янг Бойз" - "Спортинг"
  • "Бенфіка" - "Тулуза"
  • "Брага" - "Карабах"
  • "Галатасарай" - "Спарта" Прага
  • "Шахтар" - "Марсель"

Перші матчі плей-офф Ліги Європи заплановані на 15 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 22 лютого.

Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють з командами, що зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого. 

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья". 

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