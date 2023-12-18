Донецький "Шахтар" за путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти "Марселя".

У понеділок, 18 грудня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24.

Україну на цій стадії другого за силою клубного євротурніру представляє донецький "Шахтар".

Згідно з регламентом Ліги Європи, в цьому раунді турніру зіграють команди, які посіли треті місця в групах ЛЧ, і команди, що зайняли другі місця в групах ЛЄ. Крім того, на даному етапі не могли перетнутися команди з однієї футбольної асоціації.

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Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя".

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/24

"Феєнорд" - "Рома"

"Мілан" - "Ренн"

"Ланс" - "Фрайбург"

"Янг Бойз" - "Спортинг"

"Бенфіка" - "Тулуза"

"Брага" - "Карабах"

"Галатасарай" - "Спарта" Прага

"Шахтар" - "Марсель"

Перші матчі плей-офф Ліги Європи заплановані на 15 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 22 лютого.

Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють з командами, що зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья".

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