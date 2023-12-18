У понеділок, 18 грудня, в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24.
Україну на цій стадії другого за силою клубного євротурніру представляє донецький "Шахтар".
Згідно з регламентом Ліги Європи, в цьому раунді турніру зіграють команди, які посіли треті місця в групах ЛЧ, і команди, що зайняли другі місця в групах ЛЄ. Крім того, на даному етапі не могли перетнутися команди з однієї футбольної асоціації.
Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя".
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/24
- "Феєнорд" - "Рома"
- "Мілан" - "Ренн"
- "Ланс" - "Фрайбург"
- "Янг Бойз" - "Спортинг"
- "Бенфіка" - "Тулуза"
- "Брага" - "Карабах"
- "Галатасарай" - "Спарта" Прага
- "Шахтар" - "Марсель"
Перші матчі плей-офф Ліги Європи заплановані на 15 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 22 лютого.
Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграють з командами, що зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги Європи є іспанська "Севілья".