У четвер, 14 грудня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. За підсумками цих ігор стали відомі всі учасники плей-офф турніру.
Згідно з регламентом турніру, переможці груп Ліги Європи безпосередньо вийшли в 1/8 фіналу турніру. Команди, що посіли другі місця в квартетах Ліги Європи, поборються за путівки в 1/8 фіналу з клубами, які посіли треті місця в своїх групах Ліги чемпіонів.
Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
- "Вест Хем"
- "Брайтон"
- "Рейнджерс"
- "Аталанта"
- "Ліверпуль"
- "Вільярреал"
- "Славія" (Прага)
- "Баєр"
Учасники плей-офф Ліги Європи
- "Фрайбург"
- "Марсель"
- "Спарта" (Прага)
- "Спортинг"
- "Тулуза"
- "Ренн"
- "Рома"
- "Карабах"
- "Галатасарай"
- "Ланс"
- "Брага"
- "Бенфіка"
- "Феєнорд"
- "Мілан"
- "Янг Бойз"
- "Шахтар"
Потенційними суперниками "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи є: "Карабах", "Марсель", "Ренн", "Рома", "Спарта" Прага, "Спортинг", "Тулуза", "Фрайбург".
Жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/2024 відбудеться в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) в понеділок, 18 грудня.
Перші стикові матчі заплановані на 15 лютого, відповідні зустрічі пройдуть рівно через тиждень, 22 лютого.