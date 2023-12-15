Ліга Європи УЄФА / фото REUTERS

У четвер, 14 грудня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. За підсумками цих ігор стали відомі всі учасники плей-офф турніру. 

Згідно з регламентом турніру, переможці груп Ліги Європи безпосередньо вийшли в 1/8 фіналу турніру. Команди, що посіли другі місця в квартетах Ліги Європи, поборються за путівки в 1/8 фіналу з клубами, які посіли треті місця в своїх групах Ліги чемпіонів.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

  • "Вест Хем"
  • "Брайтон"
  • "Рейнджерс"
  • "Аталанта"
  • "Ліверпуль"
  • "Вільярреал"
  • "Славія" (Прага)
  • "Баєр"

Учасники плей-офф Ліги Європи

  • "Фрайбург"
  • "Марсель"
  • "Спарта" (Прага)
  • "Спортинг"
  • "Тулуза"
  • "Ренн"
  • "Рома"
  • "Карабах"
  • "Галатасарай"
  • "Ланс"
  • "Брага"
  • "Бенфіка"
  • "Феєнорд"
  • "Мілан"
  • "Янг Бойз"
  • "Шахтар"

Потенційними суперниками "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи є: "Карабах", "Марсель", "Ренн", "Рома", "Спарта" Прага, "Спортинг", "Тулуза", "Фрайбург". 

Відео дня

Жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/2024 відбудеться в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) в понеділок, 18 грудня.

Перші стикові матчі заплановані на 15 лютого, відповідні зустрічі пройдуть рівно через тиждень, 22 лютого.

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