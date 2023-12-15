Жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/2024 відбудеться в понеділок, 18 грудня.

У четвер, 14 грудня, були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. За підсумками цих ігор стали відомі всі учасники плей-офф турніру.

Згідно з регламентом турніру, переможці груп Ліги Європи безпосередньо вийшли в 1/8 фіналу турніру. Команди, що посіли другі місця в квартетах Ліги Європи, поборються за путівки в 1/8 фіналу з клубами, які посіли треті місця в своїх групах Ліги чемпіонів.

Учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

"Вест Хем"

"Брайтон"

"Рейнджерс"

"Аталанта"

"Ліверпуль"

"Вільярреал"

"Славія" (Прага)

"Баєр"

Учасники плей-офф Ліги Європи

"Фрайбург"

"Марсель"

"Спарта" (Прага)

"Спортинг"

"Тулуза"

"Ренн"

"Рома"

"Карабах"

"Галатасарай"

"Ланс"

"Брага"

"Бенфіка"

"Феєнорд"

"Мілан"

"Янг Бойз"

"Шахтар"

Потенційними суперниками "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи є: "Карабах", "Марсель", "Ренн", "Рома", "Спарта" Прага, "Спортинг", "Тулуза", "Фрайбург".

Відео дня

Жеребкування плей-офф Ліги Європи-2023/2024 відбудеться в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) в понеділок, 18 грудня.

Перші стикові матчі заплановані на 15 лютого, відповідні зустрічі пройдуть рівно через тиждень, 22 лютого.

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