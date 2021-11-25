Збірна України дізнається свого суперника по стикових матчах європейського відбору на ЧС-2022.

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюріху відбудеться жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022, яке визначить пари стикових матчів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

У європейському відборі на чемпіонат світу-2022 року залишилося визначити трьох володарів путівок до Катару. За право виступити на мундіалі ще борються 12 європейських збірних, серед яких і збірна України.

Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022: де дивитися онлайн

У прямому ефірі трансляцію жеребкування стиків ЧС-2022 покаже телеканал "Футбол 1". Також захід транслюватимуть на сайті УЄФА.

Початок трансляції жеребкування - о 18:00 за київським часом.

Жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2022: що потрібно знати

Колективи поділені на сіяних і несіяних відповідно до результатів в ході групового етапу відбору.

Збірна України за підсумками групового етапу кваліфікації ЧС-2022 посіла друге місце в групі слідом за Францією і потрапила в шістку несіяних команд.

Сіяні (Кошик 1): Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс

Несіяні (Кошик 2): Туреччина, Польща, Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія

Спочатку жеребкування розподілить сіяні команди по шести парам, де представники кошика 1 виступлять в якості господарів.

Перша команда, яку дістануть з жеребкувальної чаші, буде господарем в першому півфіналі, друга - у другому і так далі.

Потім пари будуть доповнені збірними з другого кошика. Перша команда, яку дістануть з чаші для жеребкування, стане гостьовою в півфіналі 1, друга - в півфіналі 2 і так далі.

Півфінали 1 і 2 утворюють шлях а, півфінали 3 і 4 - шлях B, а півфінали 5 і 6 - шлях C. Для визначення, представник якої пари буде господарем фіналу конкретного шляху, буде проведено окреме жеребкування.

Відзначимо, що збірна України не зможе зіграти проти Росії, так як УЄФА розводить українців і росіян.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

12 збірних будуть розділені на три підгрупи - по чотири команди в кожній. У кожній з підгруп команди зіграють півфінали і фінали - вони складатимуться з одного матчу. Таким чином, всього відбудеться шість півфіналів і три фінали.

Півфінали пройдуть на полях сіяних команд. У фіналах господарів визначать жеребом.

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Автор: Володимир Медяник