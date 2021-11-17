Аналітики не дуже вірять в команду Олександра Петракова.

Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину та забезпечила собі місце у стикових матчах відбору до ЧС-2022.

"Ми не боїмося нікого. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо на чемпіонат світу до Катару", - сказав наставник збірної України Олександр Петраков.

Проте букмекери не поділяють точку зору Петракова. За їхніми прогнозами, Україна скоріш за все не пройде сито плей-оф, котре складається з двох матчів.

На прохід України на мундіаль до Катару пропонується коефіцієнт аж 3,50, на невихід - 1,34. Тобто вірогідність потрапляння "жовто-синіх" на чемпіонат світу оцінюється всього у 28 процентів, а непотрапляння - у 72 відсотки.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, забезпечивши собі участь у плей-оф.

Стикові матчі пройдуть у березні, а свого першого суперника Україна дізнається в ході жеребкування 26 листопада.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Артем Будрін