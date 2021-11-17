Збірна України / фото REUTERS
Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину та забезпечила собі місце у стикових матчах відбору до ЧС-2022.
"Ми не боїмося нікого. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо на чемпіонат світу до Катару", - сказав наставник збірної України Олександр Петраков.
Проте букмекери не поділяють точку зору Петракова. За їхніми прогнозами, Україна скоріш за все не пройде сито плей-оф, котре складається з двох матчів.
На прохід України на мундіаль до Катару пропонується коефіцієнт аж 3,50, на невихід - 1,34. Тобто вірогідність потрапляння "жовто-синіх" на чемпіонат світу оцінюється всього у 28 процентів, а непотрапляння - у 72 відсотки.
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Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, забезпечивши собі участь у плей-оф.
- Стикові матчі пройдуть у березні, а свого першого суперника Україна дізнається в ході жеребкування 26 листопада.
- У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.