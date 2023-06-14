Список учасників УПЛ поповнили "Полісся", "Оболонь" та "ЛНЗ".

У середу, 14 червня, були зіграні матчі-відповіді плей-офф за право грати в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2023/24.

За підсумками цих ігор учасниками наступного сезону УПЛ стали рівненський "Верес" та черкаський "ЛНЗ".

Раніше в УПЛ також вийшли "Полісся" і "Оболонь". Житомирський клуб став переможцем Першої ліги, а київський клуб посів друге місце.

Відео дня

Список усіх учасників УПЛ-2023/24

"Шахтар"

"Дніпро-1"

"Зоря"

"Динамо"

"Ворскла"

"Олександрія"

"Кривбас"

"Колос"

"Чорноморець"

"Минай"

"Рух Львів"

"Металіст 1925"

"Полісся"

"Оболонь"

"Верес"

"ЛНЗ"

Відзначимо, що футбольний клуб "ЛНЗ" став першим клубом з Черкас, якому вдалося завоювати путівку в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу. Раніше цей обласний центр ніколи не був представлений на такому рівні.

Також додамо, що вперше у своїй історії в УПЛ вийшло "Полісся". Цей клуб був близький до виходу у Вищу лігу в сезоні 2001/2002. Тоді команда посіла 4-е місце в Першій лізі, але в перехідному матчі поступилася олександрійській "Поліграфтехніці", і залишилася в Першій лізі.

"Оболонь" повернулася в українську Прем'єр-лігу після 11 років відсутності. Востаннє цей київський клуб виступав в елітному дивізіоні чемпіонату України ще в сезоні-2011/12.

Орієнтовна дата початку нового чемпіонату УПЛ - 29 липня. До зимової перерви команди розіграють 17 турів, останній з яких запланований на 9 грудня.

Відновити змагання наступного року УПЛ планує 24 лютого. А закінчити чемпіонат останнім туром - 18 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: