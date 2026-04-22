Без сенсації не обійшлося: визначилися фіналісти Кубка України з футболу

Відбувся другий півфінал Кубка України з футболу, у якому зустрілись "Металіст 1925" та "Чернігів". Матч закінчився з рахунком 0:0, а після пенальті до фіналу пройшли чернігівці.

Гості залишилися у меншості вже на четвертій хвилині матчу - захисник клубу Першої ліги Павло Шушко грубо порушив правила проти суперника, після чого отримав попередження від головного арбітра. Після перегляду VAR рефері змінив своє рішення, через що 25-річний футболіст отримав пряму червону картку і був змушений залишити поле.

Другий тайм пройшов при повній домінації харківського клубу, але забитих голів глядачі так і не побачили. Доля протистояння вирішилась у серії післяматчевих пенальті, у якій удача посміхнулась гравцям "Чернігова".

"Металіст 1925" - "Чернігів" - 0:0 ( 5:6 по пен.)

Вилучення: Шушко, 4 (грубий фол)

Попередження: Мироненко, 66

"Металіст 1925": Варакута - Крупський, Шабанов, Є. Павлюк, Салюк (Баптістелла, 80) - Аревало, Калюжний, Калітвінцев (І. Когут, 70) - Забергджа (Антюх, 55), Петер (Мба, 70), Рашиця (Арі, 55).

"Чернігів": Татаренко - Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян (Шаповал, 79) - Бибік (Мироненко, 61), Шушко - Столярчук (Шалфєєв, 20), Сердюк (Безгубченко, 46), Порохня - Безбородько (Тепляков, 61).

До цього київське "Динамо" вийшло до фіналу Кубка України, обігравши Буковину з рахунком 3:0 у півфінальному матчі, який відбувся в Тернополі.

Фінал Кубка України відбудеться 20 травня у Львові.

