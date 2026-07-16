У наддраматичному матчі визначилися другий фіналіст Чемпіонату світу

Матч було зіграно на полі "Мерседес-Бенц-Стедіум" в Атланті.

Відбувся другий півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу, у якому зустрілись збірні Англії та Аргентини. Протистояння закінчилось з рахунком 2:1 на користь латиноамериканського колективу.

Перший тайм був дуже емоційним: моментів у обох команд майже не було, при цьому не було зафіксовано жодного удару в площину воріт. Загалом за першу половину було аж 19 фолів.

Рахунок у матчі було відкрито на 55-ій хвилині: Кейн закидав на Роджерса, Мартінес перервав, але Роджерс все ж отримав м'яч, прострілив на дальню, туди набіг Гордон і пробив під ліву стійку. В останній третині аргентинці активізували і почали створювати небезпечні моменти біля воріт суперника - на 75-ій хвилині Маккалістер влучив у штангу. І на 85-ій хвилині Мессі розіграв кутовий, віддав на Енцо і той метрів з 20 пробив у лівий кут воріт Пікфорда, зрівнявши рахунок у матчі. А вже вдоданий час Лаутаро Марнінес вивів свою команду вперед після навісу Мессі.

Відео дня

С-2026 з футболу. 1/2 фіналу

Англія - Аргентина - 1:2

Голи: Гордон, 55 - Енцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартінес, 90+2

Попередження: Андерсон, 37 - Лісандро Мартінес, 42, Ромеро, 51, де Пауль, 90+4

Англія: Пікфорд - Джеймс (О'Райлі, 83), Стоунз (Тоуні, 90+6), Гехі, Спенс (Решфорд, 90+6) - Райс (Берн, 83), Андерсон - Роджерс, Беллінгем, Гордон (Конса, 73) - Кейн.

Аргентина: Еміліано Мартінес - Моліна (Монтіель, 73), Ромеро, Лісандро Мартінес (Отаменді, 73), Тальяфіко (Лаутаро Мартінес, 81) - Макаллістер, Паредес (Н. Гонсалес, 64), Енцо Фернандес - Мессі, Хуліан Альварес, Сімеоне (де Пауль, 73)

Матч було зіграно на полі "Мерседес-Бенц-Стедіум" в Атланті.

Фінал ЧС-2026 між Іспанією і Аргентиною відбудеться на стадіоні New York New Jersey 19 липня о 21:00.

Матч за 3-е місце за участю Франції та Англії пройде 18 липня у Майамі о 23:00 за середньоєвропейським часом.

Чемпіонат світу

Напередодні Іспанія перемогла Францію і вийшла у фінал ЧС-2026. Для "Ле Блє" цей півфінал у Техасі склався невдало майже одразу після початку - на 20-й хвилині юний форвард іспанців Ламін Ямаль заробив для своєї команди пенальті через неквапливі дії захисника французів Люкі Діня. 11-метровий у "Фурії Рохи" без шансів для воротаря реалізував Мікель Ойарсабаль, цей гол став для нього п'ятим на турнірі. Другий м'яч у ворота збірної Франції у другому таймі провів Педро Порро із передачі Дані Ольмо.

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