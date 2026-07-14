Став відомий перший фіналіст Чемпіонату світу

Команди зіграли на арені Ей-ті-енд-ті Стедіум в Арлінгтоні.

Відбувся перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу, у якому зустрілись збірні Франції та Іспанії. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь іспанців.

Рахунок у матчі на 22-ій хвилині відкрив Оярсабаль, який впевнено реалізував пенальті, призначений за фол Діня на Ямалі. Ближче до перерви французи додали в інтенсивності, перехопили ініціативу та створили кілька небезпечних моментів біля воріт Іспанії.

Подвоїв перевагу своєї команди на 58-ій хвилині Порро, який обігрався в стінку з Ольмо на правому фланзі, а потім переграв Меньяна із меж штрафного ударом у ближній кут.

Відео дня

Чемпіонат світу. Півфінал

Франція - Іспанія - 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Попередження: Рабьо, 9, Мбаппе, 86 - Кукурелья, 31

Франція: Меньян - Дінь (Т. Ернандес, 72), Саліба (Лакруа, 30), Упамекано, Кунде - Рабьо (Коне, 46), Чуамені - Баркола (Дуе, 57), Олісе (Шеркі, 72), Дембеле - Мбаппе.

Іспанія: Сімон - Кукурелья, Лапорт, Кубарсі, Порро (Льоренте, 84) - Руїс (Педрі, 78), Родрі - Баена (Вільямс, 84), Ольмо (Меріно, 78), Ямал - Оярсабаль (Торрес, 74).

Команди зігнали на арені Ей-ті-енд-ті Стедіум в Арлінгтоні.

В іншому півфіналі Англія та Аргентина зустрінуться увечері 15 липня в Атланті (штат Джорджія).

Новини футболу

Нападник збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн після завершення виступів на Чемпіонаті світу з футболу повернувся додому з доволі незвичайним сувеніром - опудалом єнота вартістю 750 доларів.

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