'Воно само пішло за мною': Голанн привіз із Чемпіонату світу опудало єнота

Після візиту спортсмена до крамниці сувенір став хітом продажів.

Нападник збірної Норвегії та англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн після завершення виступів на Чемпіонаті світу з футболу повернувся додому з доволі незвичайним сувеніром – опудалом єнота вартістю 750 доларів.

Як повідомляє Business Insider, футболіст прибув до аеропорту Гардермуен в Осло після того, як збірна Норвегії поступилася Англії у чвертьфіналі турніру. Папараці зафіксували, як Голанн виходив із літака, тримаючи в одній руці опудало єнота, а в іншій - сумку Dolce & Gabbana.

Фото він опублікував і у соцмережі X, жартівливо підписавши: "Воно само пішло за мною додому".

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За даними ЗМІ, опудало Голанн придбав у магазині Wild Bill's Western Store у Далласі – сімейному підприємстві, яке працює вже понад 40 років. На початку липня спортсмен відвідав магазин, про що його власники повідомили в Instagram.

Після візиту знаменитого футболіста магазин швидко скористався хвилею популярності. На головній сторінці сайту з'явилося фото Голанна в ковбойському капелюсі, чоботях і футболці з написом: "Y'all can kiss my Dallas".

Власники крамниці подякували спортсмену за візит, зазначивши, що для сімейного бізнесу такі моменти мають особливе значення.

Опудало єнота, закріплене на дерев'яній підставці та з пляшкою віскі в лапах, після розголосу повністю розкупили. На сайті магазину тепер зазначено, що товар тимчасово відсутній, але нова партія вже готується.

Крім того, через величезний інтерес із боку норвежців та покупців з інших країн Wild Bill's Western Store навіть запустив міжнародну доставку.

Голанн давно відомий любов'ю до незвичайного стилю

25-річний Ерлінг Голанн є одним із найяскравіших футболістів сучасності. Він прославився не лише результативною грою та численними інтернет-мемами, а й екстравагантним стилем. Поза футбольним полем його нерідко можна побачити з рідкісними сумками Hermès, кашеміровими шапками Chanel та іншими предметами розкоші.

Тепер до цієї колекції додався ще один незвичайний експонат – опудало єнота, яке вже стало однією з найобговорюваніших покупок нинішнього чемпіонату світу.

Роналду провів останній матч у ЧС в кар'єрі

Нагадаємо, збірна Португалії поступилася Іспанії в матчі 1/8 Чемпіонату світу та залишила мундіаль – для гравця португальців Кріштіану Роналду це останній Чемпіонат світу. Обидві команди мали непогані моменти, аби відзначитися.

Криштіану Роналду, який оголосив на передматчевій конкуренції, що це його останній чемпіонат світу, забив 3 голи – 2 Узбекистану та 1 Хорватії, який став першим для Кріштіану у плей-офф Чемпіонатів світу попри те, що це вже шостий мундіаль для португальської легенди. Після фінального свистка Роналду розплакався прямо на полі.

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